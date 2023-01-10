Коуч по отношениям посоветовал не встречаться с девушками, у которых есть друзья-мужчины

Коуч посоветовал избегать девушек, которые никогда не выражают благодарность, регулярно общаются со своими друзьями-мужчинами и манипулируют „по мелочи“, рассказывая о своих бывших партнерах и никогда не отправляют сообщения первыми.

Говоря о „красном флаге“ в виде друзей мужского пола, Дэвид де лас Моренас сказал: „Помимо очень редких случаев, когда парень и девушка разговаривают, это не платонические отношения. Даже если она в нем не заинтересована, он, вероятно, заинтересован в ней — и тогда ей нравится его высокая оценка“.

Как заявил коуч по отношениям, если у девушки много друзей-мужчин, с которыми она часто видится и переписывается, это означает, что она относится к тому „типу“, который ищет варианты на стороне, передает rambler.

В комментариях пользователи-мужчины согласились с тем, что это тревожный знак в отношениях. Однако многие пользовательницы заявили, что этот „красный флаг“ не имеет ничего общего с действительностью, поскольку у них есть друзья-мужчины, и они при этом счастливы в браке.