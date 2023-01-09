Ученые назвали продукт, который помогает быстрее восстановиться после тренировки

Молекула 12,13-diHOME — оксилипин (окисленный жир), она синтезируется из линолевой кислоты бурой жировой тканью и помогает организму быстрее восстановиться после тренировки.

В исследовании приняли участие 38 мужчин и 26 женщин в возрасте от 30 до 65 лет, которые не занимались регулярными силовыми тренировками. Половина из них месяц придерживалась диеты с миндалем, а вторая употребляла зерновой батончик соответствующей калорийности. Исследователи взяли у участников образцы крови и мочи до и после периода приема пищевых добавок.

Раз в неделю все участники проходили полуторачасовую тренировку. Ученые брали дополнительные образцы крови и мочи до сеанса упражнений и в течение четырех дней после. После каждого забора крови участники также заполняли анкету о своем самочувствии.

В результате анализа полученных данных исследователи установили, что первая группа имела на 69% больше 12,13-diHOME в крови, чем у участников контрольной группы. При этом другой оксилипин (9,10-diHОМЕ) снизился на 40% — он оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья и восстановление организма после физических упражнений.

Кроме того, добровольцы из первой группы также отметили, что чувствовали себя менее уставшими.