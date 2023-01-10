Как использовать энергетику января наилучшим образом? Прогноз от астролога RusDelfi

Также хорошее время сдать в ремонт неисправную технику. Отремонтировать или проверить машину на неисправности. Можно начинать такие процессы обучения, где глубина материалов рассчитана на длительное время, знания, к которым можно возвращаться снова и снова, открывая все новые грани.

Пересмотрите фильм, который давно хотели пересмотреть, или перечитайте книгу, вы обязательно увидите много нового и поймете, насколько вы выросли.

Сейчас Сатурн находится в состоянии перехода в Водолей, и возможность действовать четко и структурно будет ослаблена, поэтому планировать сложные логистические действия будет сложнее. Но и даже такие простые, как поездка в отпуск, могут вызвать неприятные моменты ожидания, изменения в расписании. Не поленитесь перепроверить все не один раз во избежание ошибок.

В общении, чтобы быть хорошим собеседником, нужно уметь слушать. И Венера сейчас дает нам всем возможность услышать то, что раньше не замечалось. Но и с другой стороны, на нас возлагается задача донести до слушателя наш посыл и убедиться, что информация воспринята правильно.

15 января сложный эмоционально день. Не планируйте важные дела и если есть возможность постарайтесь найти время, чтобы разгрузить ум. Кому-то медитация, а кому-то пробежка или поход в спортзал, зависит от темперамента. Подсознание будет активно, возможны яркие сны. Знакомства и встречи старых знакомых в этот день не случайны.

15,16 и 17 января три планеты зайдут в созвездие Козерога: Солнце, Венера и Сатурн. Сильная комбинация, которая может дать определенные политические решения имеющие долгосрочный эффект. Но и для всех нас это будет прощальным жестом Сатурна, переходящего в Водолей. Оцените последние 2,5 года, что вы осознали и как ваша жизнь изменилась за это время? Где вам пришлось стать более дисциплинированным?

Козерог знак консервативный, а Водолей новатор. Многие сферы жизни, которые не менялись годами, будут подвержены изменению, а понять какие, можно на личной консультации.



Здесь можно познакомиться с некоторыми самыми позитивными качествами знака Водолей https://www.instagram.com/p/Cj0PzU6MEEU/