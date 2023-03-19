Природный дефект или особый дар? Все, что нужно знать о дислексии ребенка

Как понять, что у ребенка есть проблемы с пониманием текста? К каким специалистам обращаться и где искать поддержку? Об этом Delfi рассказывают специалисты из Латвии - Алина Малошик, логопед-нейропсихолог, специалист по проблемам обучения, Светлана Скангале, мама ребенка с дислексией, руководитель проекта „Веб-приложение для чтения людям с дислексией ПростоСлово“, Анна Кашина, клинический психолог. К слову, наши специалисты не понаслышке знают, что такое дислексия и как можно, несмотря на это расстройство, получить несколько высших образований.