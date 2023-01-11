Маска для лица из менструальной крови: 5 самых странных современных процедур из мира красоты

1. Дело графини Батори, которая, по легенде, принимала кровавые ванны, живет и процветает. Однако польза от подобных бьюти-ритуалов не доказана: дерматологи переживают, что менструальная маска — не самый стерильный способ ухода за кожей. Есть предположение, что женщины, зараженные ВПЧ или герпесом, могут перенести вирусы на кожу, передает mail.ru

2. Не по душе бьюти-процедуры с менструальной кровью? К вашим услугам бренд для кормящих матерей Bun с заманчивой альтернативой — косметикой на основе грудного молока. Смешайте с глиной и получите маску для лица, добавьте сахар с лимоном — выйдет пилинг. Американка Линн Та пошла еще дальше: она пропитывает грудным молоком листовые маски, которые затем наносит на кожу своего новорожденного сына. Такой метод, по словам Линн, помогает от сыпи. Дерматологам о чудо-свойствах молока ничего не известно, но отсутствие доказательной базы не удерживает бьюти-любителей от экспериментов.

3. Plasma pen, или плазменная ручка, — бьюти-девайс, разработанный умельцами из Южной Кореи. Воздействует на кожу с помощью плазмы, после „разряда“ которой остаются небольшие раны. Предполагается, что кожа, получая микротравмы, восстанавливается и приобретает упругость. Такие девайсы продаются повсеместно: купить их могут не только специалисты, но и рядовые бьюти-пользователи, охочие до экспериментов с плазмой в домашних условиях. Специалисты бьют тревогу: микротравмы, которые наносит гаджет, не проходят бесследно. Всегда есть риск, что длительное воздействие плазмы на кожу оставит после себя шрамы или гиперпигментацию.