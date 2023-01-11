Маска для лица из менструальной крови: 5 самых странных современных процедур из мира красоты
Ох, TikTok — действительно интересное место, где рождаются безумные бьюти-процедуры современности. Измазав лица стратегическими запасами кремов от геморроя и лубрикантов, местные пользователи переключились на безотходное бьюти-производство и маски для лица из менструальной крови.
1. Дело графини Батори, которая, по легенде, принимала кровавые ванны, живет и процветает. Однако польза от подобных бьюти-ритуалов не доказана: дерматологи переживают, что менструальная маска — не самый стерильный способ ухода за кожей. Есть предположение, что женщины, зараженные ВПЧ или герпесом, могут перенести вирусы на кожу, передает mail.ru
2. Не по душе бьюти-процедуры с менструальной кровью? К вашим услугам бренд для кормящих матерей Bun с заманчивой альтернативой — косметикой на основе грудного молока. Смешайте с глиной и получите маску для лица, добавьте сахар с лимоном — выйдет пилинг. Американка Линн Та пошла еще дальше: она пропитывает грудным молоком листовые маски, которые затем наносит на кожу своего новорожденного сына. Такой метод, по словам Линн, помогает от сыпи. Дерматологам о чудо-свойствах молока ничего не известно, но отсутствие доказательной базы не удерживает бьюти-любителей от экспериментов.
3. Plasma pen, или плазменная ручка, — бьюти-девайс, разработанный умельцами из Южной Кореи. Воздействует на кожу с помощью плазмы, после „разряда“ которой остаются небольшие раны. Предполагается, что кожа, получая микротравмы, восстанавливается и приобретает упругость. Такие девайсы продаются повсеместно: купить их могут не только специалисты, но и рядовые бьюти-пользователи, охочие до экспериментов с плазмой в домашних условиях. Специалисты бьют тревогу: микротравмы, которые наносит гаджет, не проходят бесследно. Всегда есть риск, что длительное воздействие плазмы на кожу оставит после себя шрамы или гиперпигментацию.
4. Что объединяет Ким Кардашьян, Гарри Стайлса и Викторию Бекхэм? Любовь к странным бьюти-процедурам, конечно! Несколько лет назад они стали постоянными клиентами клиники доктора Гарольда Лансера в Беверли-Хиллз — одной из немногих бьюти-локаций, где делают маски из овечьей плаценты. Всего за 500 долларов пациенту нанесут на лицо питательную смесь со стволовыми клетками овечьей плаценты, после чего оставят сидеть под LED-лампой (обещают, что так компоненты маски лучше впитываются). Именно благодаря процедуре, говорят сотрудники клиники доктора Лансера, у Гарри Стайлса такая мягкая кожа.
5. Пока мир откладывает деньги на брекеты и виниры, в Японии за идеальной улыбкой не гонятся. Местные девушки часто обращаются к стоматологам за модификацией „яэба“: просят поправить клыки или два передних зуба, чтобы те выпирали. Корни тренда уходят к японскому культу молодости: такая улыбка выглядит по-детски наивно, будто их обладательница недавно избавилась от последних молочных зубов. На западный взгляд ничего эстетичного в „яэба“ нет, однако японцы видят ситуацию иначе. В стоматологических клиниках услуга пользуется бешеной популярностью среди студенток и школьниц.