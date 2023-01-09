Время новых возможностей: гороскоп на январь 2023

Овен

В целом январь вас не разочарует. Вы открыты для знакомств и новых идей. Не вступайте в конфликты с окружающими — не расходуйте зря силы. Экономнее с финансами! Ситуация стабильная, но дополнительный доход не ждите.

Телец

Новогодние каникулы вы проведете весело, в приятной атмосфере общения с семьей и близкими. Возможно, в гости приедут родственники, с которыми вы давно не виделись. После этого очень не хочется выходить на работу, но надо!

Близнецы

Начало нового года некоторые ассоциируют с жизнью с чистого листа. Вы запланировали сесть на диету, встать на коньки, начать учить английский и выкинуть хлам из дома. Выполните хоть что-­то из этой программы.

Рак

Хорошенько отдохните на каникулах, потому что с выходом на работу вам предстоит ринуться в бой. Нарушение договоров, конфликты, даже разрыв деловых отношений — но не пугайтесь, к концу месяца ситуация стабилизируется.

Лев

Вы пребываете в романтическом настрое, а начальство, как назло, дает то одно поручение, то другое. Пока вы справляетесь, но уже скоро готовы будете зарычать. Возможно, пришло время стать хозяином судьбы?

Дева

В новогодние праздники хорошо бы больше времени уделять детям — сходить вместе в парк, в кино, на каток. Одинокие представители знака могут встретить свою любовь, но вряд ли эти отношения надолго.

Весы

Пока вас все радует, но вы ощущаете, что где-то на горизонте сгущаются тучи. Вам кажется, любимый человек не всегда относится к вам с пониманием. Но это не повод для конфликта. Может, вы и сами были не чутки?

Скорпион

Вас переполняют идеи, и вы хотите как можно быстрее воплотить их в жизнь. Увы, ваши соратники пока пребывают в сонном анабиозе. Взвесьте все за и против: стоит ли вам остаться в команде?

Стрелец

Нельзя сказать, что все складывается гладко, но трудности вас только подстегивают. И это правильная позиция — именно сейчас закладывается фундамент вашего будущего. Помните, что семья — ваш крепкий тыл.

Козерог