Дельный совет: как быстро похудеть после праздников

Чтобы этого неприятного сюрприза по прошествии всех новогодних праздников не случилось, конечно, стоит заранее обдумать меню праздничного стола, исключив из него вредные продукты и жирные соусы, которые неминуемо приведут к лишним килограммам. Но если они все же появились, а во время празднования вам не хотелось забивать голову этими вопросами, то приготовьтесь исправлять последствия.

Любой день, вне зависимости от желания похудеть или набрать массу, лучше начинать с воды. У кого есть проблемы с кишечником, тем можно пить прохладную или комнатной температуры воду. Чтобы запустить пищеварение, лучше выпить перед завтраком стакан именно теплой воды.

Завтрак в идеале тоже должен быть теплым. Если он будет сочетать в себе сложные углеводы (каша, гречка) и белок (сыр, творог, яйцо), будет очень хорошо. Благодаря такому составу, вы будете более длительное время оставаться сытым, а организм получит все, что ему было нужно для энергии.

Затем идет перекус: лучше орешки или семечки, овощи или фрукты.

Затем обед – плотный, сытный и сбалансированный по белкам, жирам и углеводам. А после – полдник, чтобы не голодным приходить домой, иначе вечером может появиться опасность наестся сразу всего подряд, проголодавшись с обеда, а вечером этого делать совсем не стоит.

В идеале последний прием пищи должен быть за два или три часа до сна. Хорошо, если это будут овощи и белок. Важно, чтобы ужин был максимально легким. Лучше в каждый прием пищи включать овощи, так как они создают объем. На обед, например, можно есть овощной суп, а ужин начинать с салата. Хорошо подойдут не только свежие овощи, но и тушеные. Они подойдут в качестве гарнира. Жиры совсем исключать не нужно. Можно оставлять их в виде масел или сала, но в небольшом количестве.