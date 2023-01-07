Соединение Солнца и Меркурия 7 января 2023 года: главные опасности этого дня
Меркурий и Солнце довольно часто встречаются вместе на ночном небе — примерно раз в месяц. Их соединение порождает массу негативной энергии. Именно поэтому астрологи советуют следовать простым рекомендациям, чтобы сделать этот день более благоприятным.
Это один из двух неблагоприятных дней января. Он окажется достаточно опасным, но не только из-за соединения Меркурия и Солнца. В эту субботу также будет Полнолуние, которое может в значительной степени усилить этот неблагоприятный аспект, пишет dailyhoro.
Повышение негативной энергетики
Негатив будет браться буквально из ниоткуда. Многие люди могут стать более враждебными к окружающим. Не стоит пытаться отыскать причину такого поведения. Скорее всего, вы не сможете найти её, поскольку её попросту не существует. Меркурий и Солнце будут провоцировать рост негатива стихийно и непредсказуемо. Обижаться на это точно не стоит.
Появление хаоса
Многие события в этот день будут происходить случайно и спонтанно. Ждать от этого дня какой-то предсказуемости точно не стоит. Вместо этого лучше настроиться на оптимистичный лад и не фокусироваться на неприятных моментах. Хаос будет ощущаться во всем — в том числе и в переменах в настроении.
Проблемы с работой и бизнесом
Источником проблем в работе и бизнесе станет агрессивно настроенный Меркурий. Именно из-за него в эту субботу будут срываться дела, появляться трудности, а также снизится мотивация. Если вам хочется остаться на плаву в делах, то не стоит делать двух вещей: рисковать и совершать дорогостоящие покупки.
Предательства
Люди 7 января будут гораздо чаще идти на предательства и обман ради наживы и достижения поставленных целей. Осуждать кого-то и пытаться восстановить справедливость не стоит даже и пытаться. Гораздо проще дать возможность Вселенной самой решать, кого и как наказать за подобные поступки. Кармическая справедливость все равно настигнет тех, кто нарушит баланс добра и зла в худшую сторону.
Проблемы в пути
Солнце и Меркурий, которые сливаются в соединении, часто приводят к тому, что у людей начинают возникать проблемы в дороге. Это касается не только тех, кто много времени проводит за рулем, но даже тех, кто ездит на работу и с работы на метро или автобусе.
В такие дни астрологи настоятельно не рекомендуют нарушать закон и порядок. Также не стоит мстить. В целом в эту субботу большие проблемы будут ждать представителей мстительных Знаков Зодиака, потому что это эти люди могут поступать достаточно негативно по отношению к окружающим.