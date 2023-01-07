8 января Центр Русской культуры приглашает детей и их родителей отметить светлый праздник Рождества Христова
В воскресенье, 8 января, в столичном Центре Русской культуры (Мере пуйестеэ, 5) более 450 детей со своими семьями соберутся вместе, чтобы отметить светлый праздник Рождества Христова.
В большом зале Центра Русской культуры зрителей ждет премьера детской оперы композитора Владимира Игнатова „Снежная королева“.
Все мы знаем историю Кая и Герды, но, возможно, не задумывались, что в этой сказке заложен глубокий христианский смысл.
И вот теперь 8 января нас ждет полная версия сказочной Рождественской истории в изложении эстонской поэтессы Елены Лариной.
Дети вместе со взрослыми солистами расскажут сказку языком музыки. Режиссёр Ирина Томингас вместе с воспитанниками театральной студии „Солярис“ поможет сделать представление запоминающимся и ярким!
Праздник продолжится в фойе, где детей встретит Дедушка Мороз, чтобы спеть любимые песни, поводить хоровод и выслушать под ёлкой любимые стихотворения.
Двери ЦРК открыты с 14:00. По доброй традиции перед Рождественским праздником или после него, каждый ребёнок сможет выбрать себе книгу. Сбор книг проходил во всех православных храмах, а сейчас до 8 января можно приносить детские книги в хорошем состоянии на любом языке прямо в Центр Русской культуры.
В 14:30 в фойе первого этажа рождественские колядки исполнит хор храма Рождества Пресвятой Богородицы по руководством регента Сергея Миронова.
Мероприятие рассчитано на семейное посещение. Вход бесплатный и не требует регистрации.
Мероприятие в ФБ https://fb.me/e/nRlZaTqMA