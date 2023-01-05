05.01.2023, 12:04
Назван женский аромат, который сведет с ума большинство мужчин(3)
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По данным издания Irish Mirror, 85% опрошенных (из 4000 человек) безоговорочно признали цветочный самым привлекательным ароматом для женщины. Мужчины считают этот запах настоящим афродизиаком, передает woman.ru
На втором месте — яркие сладкие запахи. Они нравятся 81% респондентов. На третьем — фруктовые парфюмы (78% мужчин заявили, что свежий фруктовый аромат — самое сексуальное, что может носить женщина).
Отдельно участники опроса отметили ванильные запахи (73% мужчин назвали его своим любимым ароматом на женщинах) и ароматы цитрусовых — они нравятся 69% респондентов.