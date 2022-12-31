Советы эксперта: пять вариантов, как за праздничным столом объяснить, почему Вы не пьёте(1)
Кая Хейнсалу, консультант по зависимостям в центре душевного здоровья Toompargi Vaimse Tervise Keskus, говорит, что праздники и связанные с ними традиции часто связаны с алкоголем. Если кто-то решил провести праздники без алкоголя, он должен быть готов обосновать этот выбор так, чтобы у тех, с кем он празднует, не возникло замешательства и обиды.
По словам Каи Хейнсалу, отказ от алкоголя может быть особенно неудобным с теми, с кем это уже делалось раньше. „При консультировании людей с зависимостями эта тема поднимается снова и снова, и не имеет значения, насколько серьёзными были последствия употребления. Независимо от того, решили ли Вы оставаться трезвым в течение более длительного или более короткого времени, Вам нужен план действий в таких ситуациях“, — сказала Хейнсалу и привела простые примеры, которые можно применить на практике.
Вы имеете право сказать „нет“
Вы не обязаны никому ничего объяснять или извиняться за то, что не пьёте. Если Вы не хотите обосновывать свой отказ, это Ваше право. Особенно, если Вы имеете дело с чужим человеком, можете спокойно оставить реальные причины при себе. Помните, что Вы не пытаетесь контролировать или изменять привычное отношение к алкоголю других людей, Вы просто говорите за себя.
Смените тему
Нам всем случалось бывать в ситуации, когда кто-то нетрезвый, не важно, друг или незнакомец, подходит и начинает о чём-то говорить.
Такие люди, если видят, что Вы не пьёте, могу спросить, почему. Даже если это друзья, которые знают, что Вы не пьёте, алкоголь ослабляет внутренние ограничения, и они всё равно могут спросить.
Если Вы не хотите отвечать, особенно тому, кто пьян, Вы можете сменить тему. Например, спросите что-нибудь о нём самом. Обратите внимание на его красивую одежду или переведите разговор на общего друга.
Есть разные причины не употреблять алкоголь, и только от Вас зависит, насколько открытым Вы хотите быть в этом вопросе.
Помните, что пить (или не пить) — это личный выбор каждого. Вы можете хорошо проводить время в компании друзей, даже если Вы среди них единственный, кто не пьёт, при условии, что Вы и Ваши друзья уважаете выбор друг друга.
Будьте честны
Отношения с алкоголем у всех складываются по-разному, у людей могут появиться личные причины отказаться от употребления алкоголя. С друзьями, которым Вы доверяете, Вы можете быть честными. В отличие от надуманных оправданий, которые будут работать только до следующей встречи, честность может избавить Вас от неудобных вопросов в будущем. Кроме того, может оказаться, что Вы не один такой, кто-то уже был в подобной ситуации и сделал аналогичный выбор.
Возьмите на заметку:
Вы всегда можете назвать причину, по которой не пьёте, но Вы не обязаны это делать.
Это тот случай, когда допустима небольшая ложь во благо. Если Вы за рулём, это уже достаточная причина для отказа, при этом основную причину можно не называть.
Если Вы принимаете лекарства, несовместимые с алкоголем, это тоже прекрасная причина для отказа. Когда речь идёт о здоровье, люди обычно не считают уместным задавать дополнительные вопросы.
Выберите безалкогольный напиток. Если Вы уже держите в руках бокал с напитком, Вам больше не станут предлагать алкоголь.
Притворитесь, что пьёте.