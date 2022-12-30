Начните готовиться к новогоднему столу уже сегодня

Как сделать необходимые приготовления и при этом не потерять рассудок?

Начать нужно с составления плана действий: спланируйте меню и напитки для него. Если домашняя работа сделана, гораздо проще будет сложить в магазине продукты в корзину, все необходимое будет куплено, не возникнет излишнего потребления, а все покупки будут более доступны и для кошелька.

Какие продукты от Maxima Meistrite Kvaliteet могли бы стать звездами вашего праздника? Своими советами делится руководитель производства Maxima Meistrite Kvaliteet Рауно Саар.

Согласно народной мудрости, на Новый год следует есть свинину, потому что она должна принести финансовую удачу, а курица приносит бедность.



Из ассортимента продукции Meistrite Kvaliteet мы рекомендуем:

Свиной рулет с грибами

Свиная грудинка в имбирном маринаде

Жаркое для запекания в медово-горчичном маринаде

К мясу предложите ту же классику, что была на рождественском столе: картошку, капусту, вкусный домашний соус и, конечно, кровяные колбаски. Если есть возможность, я бы порекомендовал приготовить кровяные колбаски на гриле, тогда они получаются изумительно хрустящие и с дымком – так они точно будут вкуснее, чем у соседа, который просто запечет их в духовке.

Фрукты и овощи символизируют богатство и деньги. Здесь будет уместно предложить свежие салаты, которые можно найти в очень широком ассортименте на прилавках магазина Maxima.

Салат с моцареллой

Салат из свеклы и козьего сыра

Салат из авокадо с кускусом

Народная мудрость гласит, что стол в новогоднюю ночь убирать нельзя и что еды должно хватить и на новый год, поэтому на столе обязательно должно быть много всяких закусок.

Ассортимент закусок Maxima достаточно широк, чтобы каждый мог найти что-то для себя.

Праздничное сырное и мясное ассорти, закуски с рыбой и мясом

Сырное ассорти

Овощное ассорти

Не забывайте и о старой классике: кусочки селедки на черном хлебе, фаршированные яйца, рулетики из ветчины, отварной говяжий язык и много других вкусностей.