Прогноз от эстонского ведического астролога Ирины Варнес: Каким будет мир в 2023 году?

„Когда в 18 лет я хотела уехать в Данию, у меня не было денег на билет, пришлось продать все свои украшения. Хватило на билет в одну сторону и еще осталось 20 долларов. Там я провела 14 лет.



Когда мне говорили, что работая альтернативным целителем-массажистом-коучем будешь сводить концы с концами я открыла свою клинику. И смогла работать всего по 4 5 часов в день и уезжать зимой в отпуск на месяц.



Когда я захотела избавится от сколиоза, обучаться йоге и традиционной тантре, хотела уехать в Индию на пол года - это казалось несбыточной мечтой. Но мне там повезло прожить 5 лет.



И мое любимое. Я с моей самой дорогой подругой готовила для 20-40 студентов. Ашрам только переехал в Таиланд, не было ни кухни ни поваров, ни машины. Мы ездили каждый день на байке за продуктами, готовили днями, а вечером падали от усталости. Был сезон дождей, мы, промокшие до ниточки рассекали на байке по скользим горам с огромным рюкзаком продуктов и пели песню „Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной!“ Она мне потом рассказывала, как я ее успокоила на все это подписаться сказав „А чего тут боятся, есть газ, есть кастрюли, есть нож и доска. И нас двое! Конечно накормим всех!“



У меня Лагнеш Юпитер (планета, управитель знака зодиака в 1 доме) находится в своей Накшатре. Это дает мне видение мира, где все возможно.



В гороскопе силу достигать желаемое дает 6 дом, у меня там 4 планеты. Многие его боятся так как считается - это дом препятствий и болезней. Для меня, это дом силы, дающий возможность преодолевать трудности. Когда нет препятствий мне скучно.



6 дом дает желание заботится о своем здоровье и об окружающих людях. Благодаря силе, исходящей из этого дома мы увидим, насколько легко человеку делать что-то бескорыстно, просто так“.