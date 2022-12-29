Свежие устрицы c ледяным Prosecco Granita



Возьмите кастрюлю и смешайте Prosecco, сок лайма, мелко нарезанный лук-шалот, соль и сахар и доведите до кипения на среднем огне. Помешивайте, пока сахар и соль не растворятся. Снимите кастрюлю с огня и перелейте полученную смесь в пластиковую коробку и дайте ей остыть. Поставьте смесь в морозилку. Дайте ей настояться в течение часа, достаньте и превратите образовавшиеся кристаллы в однородную массу. Проделайте это еще несколько раз, чтобы получить ледяную массу с мелкими кусочками.



Откройте устрицы и подавайте их на льду. Положите ледяную смесь в небольшую миску и поставьте на лед рядом с устрицами, чтобы каждый мог положить на устрицы подходящее количество Prosecco granita.