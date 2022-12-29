Свежие устрицы c ледяным Prosecco Granita
Меню на Новый год должно быть немного богаче, чем на Рождество. Мы поделимся с Вами одной вкусной закуской, которой Вы могли бы удивить своих гостей.
С 27.12 по 2.01.2023 в магазинах Maxima проходят Дни игристого вина, а также на прилавках магазинов можно найти недорогие свежие устрицы.
Необходимые ингредиенты:
6 свежих устриц
2 ст. л. сока лайма
1 лук-шалот
2 дл Prosecco
0,5 ч. л. соли
0,5 ст. л. сахара
хлопья чили
лед для сервировки
Приготовление:
Возьмите кастрюлю и смешайте Prosecco, сок лайма, мелко нарезанный лук-шалот, соль и сахар и доведите до кипения на среднем огне. Помешивайте, пока сахар и соль не растворятся. Снимите кастрюлю с огня и перелейте полученную смесь в пластиковую коробку и дайте ей остыть. Поставьте смесь в морозилку. Дайте ей настояться в течение часа, достаньте и превратите образовавшиеся кристаллы в однородную массу. Проделайте это еще несколько раз, чтобы получить ледяную массу с мелкими кусочками.
Откройте устрицы и подавайте их на льду. Положите ледяную смесь в небольшую миску и поставьте на лед рядом с устрицами, чтобы каждый мог положить на устрицы подходящее количество Prosecco granita.
Подавать с Prosecco!
Внимание!
Вы имеете дело с алкоголем. Алкоголь может нанести вред Вашему здоровью.