Приходите на сказочные приключения в стране Лотте!

Жители деревни украсили свои дома, сады и лесные тропы и показывают своим гостям замечательные рождественские представления. Приезжайте с семьей! В стране Лотте вас ждут приветливые жители и уютная рождественская атмосфера. И если на улице будет дождливо или морозно, то в домиках все равно будет тепло и приятно.



И конечно же, что за Рождественская страна без крепких объятий, теплых встреч со старыми и новыми друзьями, фотосессий и просто приятного времяпровождения!