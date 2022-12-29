События
29.12.2022, 12:46

Приходите на сказочные приключения в стране Лотте!

 
pressifoto
pressifoto
ФОТО: pressifoto

Деревня изобретателей превратилась в зимнюю сказочную страну Лотте. Билеты ЗДЕСЬ

Жители деревни украсили свои дома, сады и лесные тропы и показывают своим гостям замечательные рождественские представления. Приезжайте с семьей! В стране Лотте вас ждут приветливые жители и уютная рождественская атмосфера. И если на улице будет дождливо или морозно, то в домиках все равно будет тепло и приятно.

И конечно же, что за Рождественская страна без крепких объятий, теплых встреч со старыми и новыми друзьями, фотосессий и просто приятного времяпровождения!

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