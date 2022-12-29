Новое приключение Лотте в Saku Suurhall | Билеты на „Лотте и пропавший Дед Мороз“ уже в продаже на Piletitasku
8-10 декабря 2023 года всеобщая любимица детей, Лотте, вновь отправится в приключения в Saku Suurhall. Билеты поступили в продажу за год до Рождества, чтобы порадовать маленьких фанатов Лотте уже в этом году. И снова на сцену выйдут лучшие актеры и актрисы Эстонии, а также множество сюрпризов.
Герли Падар, Майт Мальмстен, Сепо Сееман и многие другие известные звезды выступают перед публикой в музыкальном спектакле „Лотте и пропавший Дед Мороз“, написанном Янно Пыльдма в постановке Айна Мяэотса. Билеты в продаже ЗДЕСЬ.
Янно Пылдма передает идею совершенно нового шоу: „Бациллы Кашель и Насморк по ошибке попадают в Деревню Изобретателей. Это Рождество, и жители деревни готовятся к вечерней рождественской вечеринке. Появление Бацилл вызывает большое замешательство в деревне. Однако сюрпризы все же есть! Лапландский Дед Мороз застрял в снегу, и спасательная команда Деревни Изобретателей во главе с Лотте спешит его спасти. После нескольких забавных розыгрышей проходит традиционная рождественская вечеринка. Но сюрпризы еще не закончились. После окончания рождественской вечеринки кролик Адальберт сообщает жителям деревни неожиданные новости. А теперь начинается новый праздник - радостный, веселый и бодрый!“
Какие новости принес Адальберт жителям деревни? Приходите и смотрите вместе с детьми!
Художники - Ийр Хермелийн и Хейки Эрнитс, оригинальная музыка - Прийт Паюсаар, слова - Леэло Тунгал.
Созданная компанией Delfi и журналом Pere ja Kodu, семейная постановка „Лотте и пропавший Дед Мороз“ будет проходить в декабре 2023 года три дня, в общей сложности пять раз. Приглашаем классы и группы детского сада на представление в пятницу, 8 декабря, начало в 11.00. Второе представление состоится вечером того же дня. Два представления пройдут 9 декабря и одно в обеденное время 10 декабря.
Билеты в продаже на Piletitasku.
Партнеры приключений Лотте - Tallink, Premia, Rocca al Mare, Goldtime, город Таллинн, Tere, Alexela, Forus, Эстонская ассоциация предприятий циркулярной экономики и Министерство сельского хозяйства.
Весной 2022 года спектакль „Лотте и тайна старой яблони“ посетили 16 000 человек.
Смотрите, какие эмоции были у публики во время спектаклей весной 2022 года: