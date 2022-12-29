29.12.2022, 19:08
ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАНИЯ | Заглянем в праздничный вечер эстонских женщин! Семейные драмы возле елки, которые никогда не забудутся
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Семей, где в рождественский вечер не бывает ссор, очень мало. Несколько разных поколений собираются вместе, и когда отношения, политика и денежные вопросы оказываются под микроскопом наряду с предпочтениями в еде, праздник может стать довольно жарким. Мы попросили эстонских женщин рассказать о своих семейных драмах под елкой, которые никогда не забыть.