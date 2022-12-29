ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАНИЯ | Заглянем в праздничный вечер эстонских женщин! Семейные драмы возле елки, которые никогда не забудутся

„Моя нахальная мама всегда умеет смотреть дареному коню в рот и „благодарить“ выражениями „О, вам не хватило времени!?“ или „Вы действительно думали, что мне понравится постановка?“. Ну, посмотрим!“, это постоянно шло рука об руку с вручением подарков. Однажды мой брат так разозлился, что порвал билеты в театр, которые он подарил моей маме, прямо у нее под носом и сказал: „Ну, не ходи!“. Это превратилось в драму, которая закончилась тем, что мы с отцом в десять часов вечера съели рождественское жаркое, которое остыло, а остальные разбрелись по своим комнатам. Больше благодарности!“ - Мерике, 37