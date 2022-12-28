Луна любит жемчужный цвет, а Марс усиливает красный! Прогноз, в чем лучше встретить Новый Год, от астролога RusDelfi
В этом году я часто слышу, что нет ощущения праздника. Конечно, можно свалить все на прошедшую пандемию, инфляцию, политическую нестабильность. Но разве не в наших силах создать праздник, домашний уют и радостную атмосферу?
С астрологической точки зрения, последние два года были сложными для многих, так как пришлось прорабатывать сферы, связанные с семейными ценностями, пересматривать свои убеждения об отношениях, о своей роли в семье и этот процесс еще продолжается. Марс находится в ретроградном движении дольше чем обычно, это время еще выпало на конец осени и зиму, для нас это ощущается как упадок сил, постоянная усталость и даже апатия. Сатурн продолжает хозяйничать в своих знаках, что большинству дает ощущения бессилия перед структурой государства. Эти транзиты помогают снять розовые очки и относиться к жизни серьезно, понять, что ценно и важно, а что является „пустышкой“. Поэтому сил для создания праздника не так уж много.
Если сказать о Новогоднем вечере, то энергетика дня обещает быть беспокойной, напряженной с нотками недовольства и раздражительности. Также влияние алкоголя в Новогоднюю ночь может ощущаться сильнее, чем обычно. Я бы посоветовала сократить ожидания к самому себе и окружающим, не загонять себя в последнюю минуту, а заранее спланировать новогоднюю ночь как можно проще и комфортнее для себя.
Хорошо устроить праздник так, чтобы была физическая активность - танцы, конкурсы, прогулка к елке, побудьте Дедом Морозом для кого-то - это поможет снизить напряжение и сделать праздник веселее для всех. Также отличным вариантом будет отметить праздник в ресторане, где уже предусмотрено развлечение ведущими вечера.
Ну и конечно же, я не могу не сказать о загадывании желаний. Это прекрасная традиция направить наше подсознание к желаемому результату. Но не забывайте, посылая запрос, делать определенные шаги по направлению к цели! Невозможно похудеть, не изменив питание или образ жизни, невозможно выйти замуж, сидя дома и ни с кем не встречаться, невозможно бросить курить, не осознав почему это важно сделать. В этом году желания, связанные с партнерством, началом нового дополнительного обучения, продвижением полезного и нужного продукта будут сбываться легче, чем обычно. Конечно, на личной консультации мы обсуждаем конкретные сферы, где и когда ждать изменений.
Другой частый вопрос - так в чем же отмечать Новый год? Какой выбрать цвет одежды? В Джйотиш ношение определенных цветов является способом знакомства с энергией планеты. Есть более эффективные способы развить в себе качества определенной планеты, чем выбор цвета, но для начала - это отличный вариант!
Посмотрев на список, вы можете сами решить, энергию какой планеты вы бы хотели усилить.
Луна — управляет чувствами и эмоциями. Луна любит белый и жемчужный цвет, а также различные светлые оттенки. Шелк, невесомые ткани, текучесть в крое одежды.
Марс — отвечает за нашу силу действия, показывает смелость, дает радость действия. Марс усиливает красный цвет, все „огненные“ цвета. Кстати, у итальянцев сохранился обычай в новогоднюю ночь надевать нижнее белье красного цвета.
Меркурий — отвечает за коммуникации, интеллектуальную деятельность, способность обучаться. Усиливается всеми оттенками зеленого, изумрудным цветом.
Юпитер — планета удачи, финансов, Учителей, морали, не подчиняющейся времени и юридическим законам. Желтый и оранжевый - его любимые цвета.
Венера — планета, дающая наслаждение, достаток и ощущение комфорта. Выбираем цвет фуксии, розовый, флористику в орнаменте, пестрые цвета. Модные современные вещи.
Сатурн —дает стабильность, дисциплинирует, учит ответственности. Любит темно-синий, черный цвет в одежде, простой удобный покрой, натуральные ткани.
Раху — северный лунный узел, планета желаний, которая движет нас в будущее. Бесформенная скрывающая одежда, необычные формы, неоновые блестящие металлические цвета.
Кету — южный лунный узел, дает связь с прошлым, глубину, показывает суть вещей. Обтягивающая темная или дымчатая одежда, минимум деталей в одежде и необычные украшения.
Выберите определенные качества, которые вы хотите развить в новом году и добавьте этот цвет в ваш новогодний гардероб!
Если вам интересно узнать о самом празднике Нового года и как он появился в нашем календаре - тогда вам сюда:
Желаю Вам прекрасных, радостных, праздничных дней и до новых встреч! С наступающим Новым Годом!