Луна любит жемчужный цвет, а Марс усиливает красный! Прогноз, в чем лучше встретить Новый Год, от астролога RusDelfi

С астрологической точки зрения, последние два года были сложными для многих, так как пришлось прорабатывать сферы, связанные с семейными ценностями, пересматривать свои убеждения об отношениях, о своей роли в семье и этот процесс еще продолжается. Марс находится в ретроградном движении дольше чем обычно, это время еще выпало на конец осени и зиму, для нас это ощущается как упадок сил, постоянная усталость и даже апатия. Сатурн продолжает хозяйничать в своих знаках, что большинству дает ощущения бессилия перед структурой государства. Эти транзиты помогают снять розовые очки и относиться к жизни серьезно, понять, что ценно и важно, а что является „пустышкой“. Поэтому сил для создания праздника не так уж много.

Если сказать о Новогоднем вечере, то энергетика дня обещает быть беспокойной, напряженной с нотками недовольства и раздражительности. Также влияние алкоголя в Новогоднюю ночь может ощущаться сильнее, чем обычно. Я бы посоветовала сократить ожидания к самому себе и окружающим, не загонять себя в последнюю минуту, а заранее спланировать новогоднюю ночь как можно проще и комфортнее для себя.

Хорошо устроить праздник так, чтобы была физическая активность - танцы, конкурсы, прогулка к елке, побудьте Дедом Морозом для кого-то - это поможет снизить напряжение и сделать праздник веселее для всех. Также отличным вариантом будет отметить праздник в ресторане, где уже предусмотрено развлечение ведущими вечера.