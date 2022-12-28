Холодный расчет: 7 правил зимнего ухода, которые нужно знать всем

Столбики термометров ушли в минус, и это при том, что самые лютые крещенские морозы еще впереди. Твоя красота – в твоих руках. Так что, если хочешь встретить весну (а она совсем скоро, да) во всеоружии, придерживайся этих простых, но важных правил.

Откажись от средств на водной основе

Чтобы избежать проблем с кожей зимой, откажись от увлажняющих кремов на водной основе. Вместо них отдай предпочтение более жирным и плотным по консистенции средствам. Важно: наноси крем хотя бы за полчаса до выхода из дома, чтобы он успел впитаться и создать необходимый коже защитный барьер.

Не усердствуй с очищением

Для умывания используй мягкое косметическое молочко или пенку, а вот со скрабами и пилингами лучше не усердствовать, чтобы не истончить эпидермис и не снизить его защитные свойства. Если ты обладательница жирной кожи, используй скраб 2-3 раза в неделю. Нормальной коже хватит 1-2 очищающих процедур в неделю. А вот с сухой кожей лучше не рисковать: мягкий пилинг раз в две недели – максимум для холодного времени года.

Позаботься о губах

Забыла нанести гигиеническую помаду перед выходом на улицу? Получи обветренные губы, трещинки в уголках рта и прочие неприятные ощущения. Кожа губ очень тонкая, на ней практически отсутствует роговой слой, а потому она страдает от мороза и ветра больше всего. Обязательно используй бальзамы или гигиенические помады с такими компонентами, как пантенол, масло карите, витамины А и Е.

Пользуйся кремом для рук

Кожа рук страдает зимой не меньше. Перчатки и варежки, конечно, выход. Но то смс надо написать на морозе, то в сумочке покопаться... Чтобы избежать ощущения сухости и стянутости кожи, обязательно пользуйся питательными кремами для рук. В идеале – наноси крем каждый раз после мытья рук.

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