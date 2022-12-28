Холодный расчет: 7 правил зимнего ухода, которые нужно знать всем
Перепады температур, холодный ветер, влажность на улице и сухой воздух в помещениях – вот они, враги твоей красоты в холодное время года. Справиться с ними несложно, достаточно подобрать правильные средства ухода и перейти на „зимние“ ритуалы красоты.
Столбики термометров ушли в минус, и это при том, что самые лютые крещенские морозы еще впереди. Твоя красота – в твоих руках. Так что, если хочешь встретить весну (а она совсем скоро, да) во всеоружии, придерживайся этих простых, но важных правил.
Откажись от средств на водной основе
Чтобы избежать проблем с кожей зимой, откажись от увлажняющих кремов на водной основе. Вместо них отдай предпочтение более жирным и плотным по консистенции средствам. Важно: наноси крем хотя бы за полчаса до выхода из дома, чтобы он успел впитаться и создать необходимый коже защитный барьер.
Не усердствуй с очищением
Для умывания используй мягкое косметическое молочко или пенку, а вот со скрабами и пилингами лучше не усердствовать, чтобы не истончить эпидермис и не снизить его защитные свойства. Если ты обладательница жирной кожи, используй скраб 2-3 раза в неделю. Нормальной коже хватит 1-2 очищающих процедур в неделю. А вот с сухой кожей лучше не рисковать: мягкий пилинг раз в две недели – максимум для холодного времени года.
Позаботься о губах
Забыла нанести гигиеническую помаду перед выходом на улицу? Получи обветренные губы, трещинки в уголках рта и прочие неприятные ощущения. Кожа губ очень тонкая, на ней практически отсутствует роговой слой, а потому она страдает от мороза и ветра больше всего. Обязательно используй бальзамы или гигиенические помады с такими компонентами, как пантенол, масло карите, витамины А и Е.
Пользуйся кремом для рук
Кожа рук страдает зимой не меньше. Перчатки и варежки, конечно, выход. Но то смс надо написать на морозе, то в сумочке покопаться... Чтобы избежать ощущения сухости и стянутости кожи, обязательно пользуйся питательными кремами для рук. В идеале – наноси крем каждый раз после мытья рук.
Хочешь густые волосы – носи шапку
Пусть это прозвучит банально, но лучшее средство для защиты волос зимой – это головной убор. Врачи-трихологи уверены: в минусовую температуру без шапки на улицу выходить не стоит. В противном случае есть вероятность заработать спазм сосудов, который может привести к нарушению питания фолликулов. Результат не заставит себя ждать: волосы станут ломкими и начнут выпадать.
Не мой голову перед выходом на улицу
Многие из нас привыкли каждое утро мыть голову. Но в холодное время года от этой привычки лучше отказаться. Причина простая: горячая вода расширяет сосуды, и твое собственное тепло, столь необходимое для обогрева, улетучивается на морозе гораздо быстрее. Так что обзаведись сухим шампунем и жди весну.
Не дыши „в шарф“
Большой теплый шарф – это хорошо. Но закутывать лицо шарфом, когда на улице минус, категорически нельзя. Пар, который пропитает твой шарф на сильном морозе, мгновенно превратится в лед, и ты будешь вдыхать воздух через этот „ледяной фильтр“. Не удивляйся потом шелушащейся коже лица и трещинам на губах. А еще простуде, бронхиту или ангине.
Источник: Voice