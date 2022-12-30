ГОРОСКОП НА ГОД ОТ ИЛОНЫ КАЛДРЕ | Кто найдет новую любовь и проведет особенно удачный год? Узнайте, что принесет 2023 год для вашего знака зодиака!

Согласно китайскому гороскопу, Год Кролика начинается 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года. По словам Илоны Калдре (53), победительницы балтийской „Битвы экстрасенсов“, человек, родившийся в Год Кролика, умеет радоваться жизни, любит себя и окружающих. Он обожает благородную жизнь, прекрасно проводит вечеринки, любит компании и является настоящим дипломатом. „Кролик любит хорошие сплетни, но он яростно защищает свою личную жизнь - никому не позволено входить в его тайный мир. Считается, что кролик - самый счастливый из всех животных.