Гороскоп
30.12.2022, 09:00

ГОРОСКОП НА ГОД ОТ ИЛОНЫ КАЛДРЕ | Кто найдет новую любовь и проведет особенно удачный год? Узнайте, что принесет 2023 год для вашего знака зодиака!

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Ilona Kaldre
Ilona Kaldre
ФОТО: Ardo Kaljuvee | Ajakirjade Kirjastus

В год кролика экстрасенс Илона Калдре советует веселиться, наслаждаться жизнью и найти настоящую любовь, пишет Kroonika.

Согласно китайскому гороскопу, Год Кролика начинается 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года. По словам Илоны Калдре (53), победительницы балтийской „Битвы экстрасенсов“, человек, родившийся в Год Кролика, умеет радоваться жизни, любит себя и окружающих. Он обожает благородную жизнь, прекрасно проводит вечеринки, любит компании и является настоящим дипломатом. „Кролик любит хорошие сплетни, но он яростно защищает свою личную жизнь - никому не позволено входить в его тайный мир. Считается, что кролик - самый счастливый из всех животных.

Илона предсказывает, что предстоящий год принесет любовь, хорошие отношения в семье и много секса. „Больше гуляйте, ходите на светские мероприятия, тематические вечеринки, развлекайтесь по полной и не думайте о последствиях“, - говорит Илона. „Пока миром правит пушистый длинноухий, людям нужна компания. Новый год - самое время найти человека, который составит вам компанию. Это время праздновать свои успехи, признавать свои ошибки и ставить новые цели“.

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