27.12.2022, 14:28
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОРОСКОП ОТ MAALEHT НА 2023 ГОД | Смотрите, какие изменения ждут вас в новом году!
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В этом году Сатурн переходит в знак Рыб, а Плутон появляется в Водолее, чтобы на ближайшие двадцать лет запустить перезагрузку в тех сферах, из-за которых в течение последних трех лет у человечества начались проблемы.
Предыдущий глобальный обзор заканчивался так:
„Дорога в будущее не выстелена соломкой, но она не должна быть и тропой по краю пропасти. Поезд ждет на станции. Есть надежда, что в течение года мы доберемся до вокзала. За билеты на этот поезд в 2023 и 2024 годах будет настоящая битва. Если за это время рельсы не взлетят на воздух, путешествие начнется в 2026 году. Куда? Конечно же, в светлое будущее.