ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОРОСКОП ОТ MAALEHT НА 2023 ГОД | Смотрите, какие изменения ждут вас в новом году!

„Дорога в будущее не выстелена соломкой, но она не должна быть и тропой по краю пропасти. Поезд ждет на станции. Есть надежда, что в течение года мы доберемся до вокзала. За билеты на этот поезд в 2023 и 2024 годах будет настоящая битва. Если за это время рельсы не взлетят на воздух, путешествие начнется в 2026 году. Куда? Конечно же, в светлое будущее.