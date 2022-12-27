Обжорство в Эстонии и поцелуи в Венеции: самые странные и необычные новогодние традиции
Приближаются новогодние праздники, и многие из нас, конечно же, уже начали к ним активно готовиться – присматривать елочные украшения и эффектные гирлянды на окна, покупать подарки своим родным и близким, а кто-то уже всерьез задумывается и о том, что же именно поставить на новогодний стол.
И если местные новогодние традиции прекрасно известны каждому из нас, то о некоторых странных и весьма необычных традициях других стран наслышаны, увы, немногие. Так почему бы немножечко не расширить свой кругозор и не узнать о том, какие нетривиальные новогодние традиции прочно прижились в иных государствах? Может, кому-то такие идеи встречи Нового года приглянутся даже больше, нежели традиционный новогодний хоровод!
„Массовый поцелуй“ (Венеция)
Кому-то эта традиция покажется странной, а кому-то – одной из самых приятных, причем как местным жителям, так и увлеченным туристам. Ежегодно 31 декабря в Венеции, на площади Святого Марка, ровно в полночь проходит самый что ни на есть настоящий марафон поцелуев! И каждый год сюда съезжаются вдоволь нацеловаться огромные толпы романтичных парочек! Начиная собираться под башней с огромными курантами еще с десяти часов вечера, влюбленные заблаговременно практикуются в искусстве поцелуев, чтобы в самом лучшем виде исполнить сие действо под звуки полуночного салюта! Кстати, впервые такой марафон был проведен в 2008 году, и, стоит отметить, что тогда данное мероприятие удостоилось международного приза за лучший вариант празднования Нового года. Так что всем, кто имеет возможность отправиться в Венецию и у кого есть, кого осыпать поцелуями, можно смело лететь на Новый год в это благодатное местечко – наверняка впечатлений и положительных эмоций будет масса!
Трусы „правильного“ цвета для встречи Нового года (страны Латинской Америки)
В целом ряде государств Латинской Америки бытует поверье, что, ежели выбрать „правильный“ цвет трусов и весело встретить в них новогодние праздники, удача и успех в новом году будут обеспечены! Тем, кто ищет любовь, романтику и страсть, следует остановить свой выбор на красных трусах. Успех, богатство и процветание непременно подарят желтые трусы, а за счастье, гармонию и мир отвечают трусы белого цвета. В принципе, можно попробовать, выбрав трусы, как говорится, в соответствии со своими потребностями, ведь в данном случае никто об этом не узнает и не будет смеяться, и, мало ли, а вдруг данная примета действительно сработает?
Праздничное обжорство (Эстония)
Традиция предаваться самому что ни на есть настоящему обжорству хотя бы единожды в году появилась у эстонцев в память о тех далеких и весьма голодных временах, когда еда доставалась с огромным трудом и ее было очень-очень мало. В наши дни предусмотрительные эстонцы садятся за новогодний стол целых семь раз – если верить приметам, такой подход должен обеспечить им сытость и благосостояние в новом году. А некоторые граждане страны не ограничиваются и семью трапезами, усаживаясь за стол и по девять, и даже по двенадцать раз! Это обусловлено тем, что и 7, и 9, и 12 являются в понимании эстонцев счастливыми числами!
О других традициях можно прочитать здесь!