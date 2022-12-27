Обжорство в Эстонии и поцелуи в Венеции: самые странные и необычные новогодние традиции

И если местные новогодние традиции прекрасно известны каждому из нас, то о некоторых странных и весьма необычных традициях других стран наслышаны, увы, немногие. Так почему бы немножечко не расширить свой кругозор и не узнать о том, какие нетривиальные новогодние традиции прочно прижились в иных государствах? Может, кому-то такие идеи встречи Нового года приглянутся даже больше, нежели традиционный новогодний хоровод!

„Массовый поцелуй“ (Венеция)

Кому-то эта традиция покажется странной, а кому-то – одной из самых приятных, причем как местным жителям, так и увлеченным туристам. Ежегодно 31 декабря в Венеции, на площади Святого Марка, ровно в полночь проходит самый что ни на есть настоящий марафон поцелуев! И каждый год сюда съезжаются вдоволь нацеловаться огромные толпы романтичных парочек! Начиная собираться под башней с огромными курантами еще с десяти часов вечера, влюбленные заблаговременно практикуются в искусстве поцелуев, чтобы в самом лучшем виде исполнить сие действо под звуки полуночного салюта! Кстати, впервые такой марафон был проведен в 2008 году, и, стоит отметить, что тогда данное мероприятие удостоилось международного приза за лучший вариант празднования Нового года. Так что всем, кто имеет возможность отправиться в Венецию и у кого есть, кого осыпать поцелуями, можно смело лететь на Новый год в это благодатное местечко – наверняка впечатлений и положительных эмоций будет масса!



Трусы „правильного“ цвета для встречи Нового года (страны Латинской Америки)