Гороскоп с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года: у кого проснется второе дыханье, а кому нужно всех простить?

Раки очень любят свой дом и привязаны к нему сильнее, чем большая часть других Знаков Зодиака. Это значит, что для встречи 2023 года им придется привести в порядок жилище, чтобы превратить его в место силы и гармонии. Для этого эксперты советуют воспользоваться советами фэн-шуй для начинающих. Прогнозы предрекают Ракам относительно спокойную неделю, но не без проблем. Нужно быть чуточку внимательнее и не провоцировать близких людей на негатив. Сейчас важно стать командой, а не врагами. Только так удастся быстро справиться с общими проблемами.

Близнецам желательно сделать простую энергетическую чистку, чтобы избавиться от скверных мыслей и в целом встретить новый год обновленными и позитивными. Нужно простить всех тех, кто обижал их в 2022 году, переходил дорогу, грубил. Всё это нужно оставить в прошлом, иначе этот груз будет следовать за ними еще очень долгое время. В среду опасность придет не только от ретро-Меркурия, но и от его соединения с Венерой — одного из самых опасных аспектов. В среду Близнецам нельзя много времени проводить в офисе или за рулем. В этот день нужно больше отдыхать.

Тельцам астрологи настоятельно не рекомендуют корить себя за прошлые ошибки и в целом советуют не вспоминать о прошлом. Во-первых, это может лишить мотивации. Во-вторых, это может привести к самосглазу. В делах и в работе ожидается шквал проблем, но Тельцы с легкостью смогут пережить эту бурю. Главное — знать, какими людьми себя окружать и чем заниматься. Нужно расставить приоритеты верно, чтобы окончание 2022 года было правильным и благоприятным. Тельцам повезет встретить на своем пути людей, которые окажут им посильную помощь и поддержку.

Овнам стоит зарядиться силой и энергией, поскольку неделя может быть очень сложной, непредсказуемой и весьма требовательной в плане внутренних ресурсов. Четыре энергетические практики помогут представителям данного Знака всё успеть и оставить силы на встречу 2023 года. Полученные силы лучше направить на те дела, которые требуют максимального внимания. Отдых и релаксация тоже важны, поэтому для сохранения хорошего настроения лучше не переутомляться. Важно оставаться сконцентрированными и готовыми действовать.

Лев

Львам необходимо как можно скорее вернуть утраченную ранее жизненную энергию и силы. В этом им помогут пять простых способов. Скорее всего, подготовка к встрече праздника пройдет без проволочек. Это будет отличное время для уборки, украшения дома, покупки подарков, общения с родственниками и даже романтических знакомств, свиданий. Главное — оставаться последовательными и не браться за несколько дел одновременно. У некоторых Львов может появиться желание отгородиться от всего мира, спрятавшись дома за семью замками. Это не воспрещается, но к концу года лучше вылезти из своей „берлоги“.

Дева

Девам для достижения поставленных задач стоит уделить особое внимание здоровью. Астрологи советуют ознакомиться с лучшими практиками на долголетие и здоровье, чтобы улучшить свое самочувствие и встретить новый 2023 год в хорошем настроении. Данная неделя станет отправной точкой в новую жизнь, пускай это и не покажется таковым на первый взгляд. В жизни Дев могут происходить некоторые скрытые процессы, последствия которых будут судьбоносными. Некоторые из принятых решений сделают так. Что их жизнь больше никогда не станет прежней.

Весы

У Весов может проснуться „второе дыхание“. Новая энергия и мотивация помогут довести до финала все дела, которые нависли мертвым грузом и не дают покоя. Дома с подготовкой жилища к встрече нового года тоже все должно быть хорошо. В определенный момент Весы могут почувствовать сильную временную усталость. Справиться с ней максимально быстро им поможет дыхательная гимнастика. Если вдруг что-то пойдет не так, не нужно переживать и биться в истерике. Всегда можно найти выгоду в том, что на первый взгляд направлено во вред, особенно сейчас.

Скорпион