От маленького французского каре до каскада с челкой: какие короткие стрижки будут в тренде в 2023 году

Пикси

Эта стрижка будет актуальна как с челкой, так и без нее. Как самостоятельно выбрать удачный вариант? Отталкивайся от своих ощущений. Если волосы мешают и падают на глаза, делай более короткую челку.

Такие стрижки вариативные: челку можно перекидывать как в одну, так и в другую сторону. Можно поднимать ее наверх, взъерошивать волосы, делая прическу озорной, или заглаживать, чтобы создать элегантный вид.

Если хочется добавить „огонька“, то сделай покороче пряди снизу: убирая за ухо длинную челку, ты покажешь окружающим свой короткий висок. Не готова к таким сильным изменениям? Тогда оставь по бокам пряди той же длины, что и челка.

Боб

Любимый всеми боб также не сдает позиций. Неудивительно, ведь достоинств тут масса: стрижка прекрасно отрастает, легко укладывается и создает округлый затылок. Кроме того, прическа хорошо смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах.

Маленькое французское каре

Если хочется добавить образу больше романтизма и инфантилизма, обязательно попробуй эту милую стрижку. Ее можно носить как с челкой, так и без нее. Кстати, с варианте с прямой челкой до бровей ты станешь восхитительной парижанкой!

Про каре говорить уже неинтересно – это классика. Главное не делать стрижку стык в стык с плечами: на этой длине волосы выворачиваются и стелятся по плечам. Так стильный образ теряется, а вместо него появляется вариант а-ля „каре 60-х годов“.

Каскад

Идеальный вариант для обладательниц густых и слегка вьющихся волос. Если добавить еще и модную челку, то прическа вообще заиграет новыми гранями. Но будь аккуратна с градуировкой: не делай ее слишком высокой, чтобы не получить старомодную стрижку в стиле 90-х.