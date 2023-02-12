Журнал Яна
12.02.2023, 13:12

Сноуборд, баня и ночевка в замке. Как проводят зиму известные жители Эстонии?

 
Дарья Боярова, Илона Фаустова, Дмитрий Кукушкин
Дарья Боярова, Илона Фаустова, Дмитрий Кукушкин
ФОТО: Erakogu | JANA Luxury

Известные жители Эстонии рассказали журналу JANA Luxury, как любят проводить зиму.

Илона Фаустова

доктор биохимии, модель

Я, как и многие, люблю лето. Но жить в стране, где не бывает зимы, все-таки не хотела бы. Мне очень нравится сидеть в морозный зимний вечер за чашечкой горячего чая в приятной компании, поэтому мы с друзьями обязательно устраиваем пикники и зимой. Главное, потеплее одеться, развести костер на снегу, на газовой горелке вскипятить чай, добавить меда. А баня в это время года особенно прекрасна: распаренные в снег и снова горячий чай!

И, конечно, мы с друзьями и близкими посещаем...

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