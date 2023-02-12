Сноуборд, баня и ночевка в замке. Как проводят зиму известные жители Эстонии?

Илона Фаустова

Я, как и многие, люблю лето. Но жить в стране, где не бывает зимы, все-таки не хотела бы. Мне очень нравится сидеть в морозный зимний вечер за чашечкой горячего чая в приятной компании, поэтому мы с друзьями обязательно устраиваем пикники и зимой. Главное, потеплее одеться, развести костер на снегу, на газовой горелке вскипятить чай, добавить меда. А баня в это время года особенно прекрасна: распаренные в снег и снова горячий чай!