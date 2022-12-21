Вдохновение для праздничного стола: два простых и традиционных шведских рождественских блюда
В Швеции, стране происхождения IKEA, принято отмечать Рождество традиционным буфетом под названием „Julbord“. Руководитель продуктового отдела IKEA в Эстонии делится двумя простыми шведскими рецептами блюд, которыми можно украсить свой рождественский стол.
„Julbord это традиционный шведский рождественский ужин, что буквально означает „Рождественский стол“ на шведском языке. Julbord занимает очень важное место в шведской культуре с древних времен, обеспечивая необходимыми питательными веществами в темные и холодные зимние месяцы,“- говорит руководитель продуктового отдела IKEA в Эстонии Пирет Раясалу. Количество подаваемых блюд может варьироваться, но наиболее распространенными блюдами в Julbord являются различные рыбные блюда, маринованная сельдь, мясное ассорти и традиционные десерты. Раясалу делится двумя традиционными и простыми рецептами рыбных и мясных блюд: шведская рождественская ветчина и бутербродный торт с копченым лососем в скандинавском стиле.
Шведская рождественская ветчина
„В Швеции основным блюдом рождественского ужина является вареная или запеченная ветчина. Но в каждой семье это блюдо готовят по-своему. В простом рецепте используется горчица, овощи и специи, которые обычно есть в доме у многих эстоноземельцев,“- говорит Раясалу
Количество: 4-6 человек.
Понадобится:
3 кг некопченого свиного окорока
горсть черного перца
2 лавровых листа
1 белая луковица, нарезанная на четвертинки
1 красная луковица, нарезанная на четвертинки
2 моркови, очищенные и нарезанные кубиками
4-5 столовых ложек сладкой горчицы (по-шведски, если возможно)
2 яичных желтка
2 столовые ложки панировочных сухарей
Приготовление:
Вымойте ветчину и поместите ее в большую жаровню. Добавьте воды. Доведите до медленного кипения.
Добавьте перец горошком, лавровый лист, лук и морковь. Уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите. Вы должны учитывать примерно один час тушения на килограмм ветчины. Когда ветчина будет готова, достаньте ее и дайте остыть.
Разогрейте духовку до 225°С.
Смешать горчицу и яичные желтки. Смажьте смесью ветчину. Посыпать панировочными сухарями и запекать в духовке около 15 минут до золотистого цвета.
Достать ветчину из духовки и остудить. Затем нарежьте охлажденную ветчину, подавайте с соусом из хрена или горчицы.
Бутербродный торт с копченым лососем в скандинавском стиле
„Бутербродный торт с копченым лососем — очень популярная пикантная закуска в Скандинавии, которую можно приготовить для вечеринки или небольших семейных посиделок. Жестких правил приготовления бутербродного торта не существует – вы можете сделать его настолько многослойным, насколько захотите. Вы также можете расположить ингредиенты в том порядке, в котором вам нравится. Такой торт готовится быстро, но ему нужно время, чтобы он приобрел более насыщенный вкус. Рекомендуется оставить его в холодильнике на ночь и подавать на следующий день,“- советует руководитель продуктового отдела IKEA в Эстонии.
Понадобится:
Мягкие, тонкие, традиционные шведские лепешки (например, хлеб из шведского продовольственного рынка IKEA) или нарезаннаю булку для тоста
Копченый лосось
Соус из горчицы и укропа
200 г майонеза
400 г сливочного сыра
6 яиц
30 мл свекольного сока
Укроп
2 длинных огурца
Приготовление:
Положите хлеб на разделочную доску или поднос.
Нарезать огурцы вдоль на ломтики толщиной 1-2 мм. Чтобы получить как можно более тонкие ломтики.
Вареные яйца измельчить, смешать с майонезом и половиной количества нарезанного укропа. Отложите оставшийся укроп, чтобы использовать его позже в качестве гарнира.
Смешать половину сливочного сыра и свекольный сок. Сок можно приготовить, например, из сырой или вареной свеклы или использовать свекольный маринад.
Выкладываем бутербродный корж слоями. Намажьте на хлеб сливочный сыр, а сверху разложите ломтики копченого лосося. Сверху положите следующий ломтик хлеба, затем смажьте его майонезно-яичной смесью. Выложите ломтики огурца следующим слоем, а затем еще один слой хлеба. Слои можно располагать как угодно, но следует помнить, что ингредиенты равномерно распределяются между слоями.
Смажьте оставшимся сливочным сыром верх и бока бутербродного торта. Украсить нарезанными яйцами, укропом, огурцом, лососем и, по желанию, креветками.