Вдохновение для праздничного стола: два простых и традиционных шведских рождественских блюда

„Бутербродный торт с копченым лососем — очень популярная пикантная закуска в Скандинавии, которую можно приготовить для вечеринки или небольших семейных посиделок. Жестких правил приготовления бутербродного торта не существует – вы можете сделать его настолько многослойным, насколько захотите. Вы также можете расположить ингредиенты в том порядке, в котором вам нравится. Такой торт готовится быстро, но ему нужно время, чтобы он приобрел более насыщенный вкус. Рекомендуется оставить его в холодильнике на ночь и подавать на следующий день,“- советует руководитель продуктового отдела IKEA в Эстонии.