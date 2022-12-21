Иметь целлюлит оказалось полезно — от какой страшной болезни он защищает женщин

Целлюлит есть у каждой женщины. Его появления не избежать — хотя правильное питание, физические нагрузки и бьюти-средства всё же помогают сделать вид тела более эстетичным. У некоторых он появляется даже при отсутствии лишнего веса. Но специалисты призывают не считать это проклятием. На самом деле „апельсиновая корка“ имеет важнейшую функцию!

Недавно ученые из Университета Огасты в американской Джорджии провели исследование, в ходе которого было установлено, что женщины, склонные к более активному накапливанию подкожного жира в области бедер и ягодиц, реже страдают от деменции и инсультов.

Ученые провели эксперимент на самках мышей. У особей с повышенным содержанием жира, который и вызывает появление целлюлита, было зафиксировано куда меньше случаев воспаления мозга, чем у остальных самок. А когда этим мышам проводили липосакцию, уровень воспаления сразу же возрастал.

Авторы эксперимента считают, что в таком результате виноват женский гормон эстроген, который обладает естественным противовоспалительным воздействием. Его уровень как раз зависит от количества подкожного жира в организме. Это объясняет и резкое увеличение случаев деменции и инсультов у женщин после наступления менопаузы, когда уровень эстрогена начинает снижаться.

Получается, не так уж полезен процесс похудения! Особенно, если в период снижения веса и активных занятий спортом не следить за питанием и не обеспечивать организм рекомендуемой нормой питательных веществ и микроэлементов, влияющих на баланс гормонов.