ПОДКАСТ | Как рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует? И почему не стоит пугать детей „бабайкой“
Взрослые часто объясняют детям правила поведения, подкрепляя свои слова совершенно сказочными вещами: не доешь - бабайка заберет, не будешь слушаться - еще какая-нибудь Баба-Яга придет. Даже когда вопрос ребенка ставит нас в тупик, многие начинают придумывать, чтобы не растерять образ взрослого - отсюда рассказы про „нашли в капусте“ или „аист принес“. Но правильно ли такое поведение? Сегодня мы зададим эти вопросы психологу Никите Григорьеву.
Правильно ли „запугивать“ ребенка несуществующими монстрами в надежде, что так он будет себя лучше вести?
Я всегда говорю, что вопрос „правильно ли это или нет“ сам по себе неправильный. Гораздо эффективнее задавать вопрос „работает ли это для меня“. Миллион человек может сказать, что так неправильно, но если это работает лично для вас - то почему бы и нет. И также в другую сторону.
Для родителей эта тема, казалось бы, работает. И одна из причин, почему они это делают, на мой взгляд, потому что они не хотят быть неудобными. Что такое воспитание? Это организовывание „последствий“ для ребенка. И именно родитель должен взять на себя эту роль. При этому мама и папа тут же становятся „плохими“ и начинают от этого испытывать чувство вины. Для мозга это - как руку в кипяток опустить. Отсюда и начинается: это не я, это бабайка прийдет. По сути - это перекладывание ответственности.
Но ведь в какой-то момент ребенок понимает, что никакой бабайки не существует.
Вот именно! Пока он маленький, ему 3-5 лет, его можно напугать чем угодно: и серым волком, и инопланетянами. Но давайте вспомним, чем взрослый человек отличается от ребенка: это понимание своих последствий от действий или бездействий.
Если мы не хотим не идти на работу, мы все равно туда идем, потому что нам нужно как-то платить счета. Задача родителей - научить детей тому, что у их действий или бездействия будут последствия. В случае же если эти сами последствия для детей организовывают не мама с папой, а абстрактная бабайка, то после 7-10 лет ребенок понимает, что на самом деле ничего не произойдет. Родители потом жалуются: что-то ребенок у нас стал неконтролируемый, „сломался“. А все потому, что бабайка отменяется, а родители и сами разучились ставить ограничения - для них это нонсенс, стать плохими, и ребенок не понимает, зачем ему учиться и что-то неприятное терпеть, если последствий не будет.
Так что позиция это удобная, но к сожалению, может привести к таким вот неприятным последствиям.
А как насчет „позитивных“ выдумок? Дед Мороз или Санта, гномики?
Если негативные вещи (выдуманные монстры) могут стать чуть ли не причиной неврозов, если за ними стоит страх родителя быть виноватыми или плохими. Но я считаю, что у детей должно быть детство: и гномики, и Деды Морозы. Я считаю, что ребенку нужен праздник, но опять же - все в меру. В жизни ребенка должно быть место празднику. Есть такое понятие, как режим работы мозга. Например, бывает, сидишь долго, и не можешь настроиться на работу. А потому вдруг „включаешься“, и не замечаешь, как час прошел. Точно также, когда идем в кино, то наше сознание может быть полностью поглощено картиной, и когда мы выходим из кинотеатра, приходится какое-то время „возвращаться“ в реальный мир. У нас есть такое свойство, и его важно использовать, чтобы у ребенка выработались позитивные механизмы мышления. Важно осознанно устраивать праздник, даже если потом вскроется, что за этим стоят мама с папой. Если ребенок маленький и верит в это - супер, почему бы и нет.
У меня ребенку 11 лет, но мы все равно общаемся с ним на языке „Дед Мороз принесет“, хотя все понимают, что это такая игра. Если вы негласно договорились, что верите в эту сказку, то я не вижу здесь проблемы, если все не превращается совсем уж в мистику.
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