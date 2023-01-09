ПОДКАСТ | Как рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует? И почему не стоит пугать детей „бабайкой“

Правильно ли „запугивать“ ребенка несуществующими монстрами в надежде, что так он будет себя лучше вести?

Я всегда говорю, что вопрос „правильно ли это или нет“ сам по себе неправильный. Гораздо эффективнее задавать вопрос „работает ли это для меня“. Миллион человек может сказать, что так неправильно, но если это работает лично для вас - то почему бы и нет. И также в другую сторону.

Для родителей эта тема, казалось бы, работает. И одна из причин, почему они это делают, на мой взгляд, потому что они не хотят быть неудобными. Что такое воспитание? Это организовывание „последствий“ для ребенка. И именно родитель должен взять на себя эту роль. При этому мама и папа тут же становятся „плохими“ и начинают от этого испытывать чувство вины. Для мозга это - как руку в кипяток опустить. Отсюда и начинается: это не я, это бабайка прийдет. По сути - это перекладывание ответственности.

Но ведь в какой-то момент ребенок понимает, что никакой бабайки не существует.

Вот именно! Пока он маленький, ему 3-5 лет, его можно напугать чем угодно: и серым волком, и инопланетянами. Но давайте вспомним, чем взрослый человек отличается от ребенка: это понимание своих последствий от действий или бездействий.

Если мы не хотим не идти на работу, мы все равно туда идем, потому что нам нужно как-то платить счета. Задача родителей - научить детей тому, что у их действий или бездействия будут последствия. В случае же если эти сами последствия для детей организовывают не мама с папой, а абстрактная бабайка, то после 7-10 лет ребенок понимает, что на самом деле ничего не произойдет. Родители потом жалуются: что-то ребенок у нас стал неконтролируемый, „сломался“. А все потому, что бабайка отменяется, а родители и сами разучились ставить ограничения - для них это нонсенс, стать плохими, и ребенок не понимает, зачем ему учиться и что-то неприятное терпеть, если последствий не будет.

Так что позиция это удобная, но к сожалению, может привести к таким вот неприятным последствиям.