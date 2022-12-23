ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОРОСКОП ОТ MAALEHT | Грядут два судьбоносных десятилетия(10)
Изменения в истории и общественном сознании связаны с медленным движением планет по зодиакальному кругу. Меняется знак — и появляются новые направления и возможности в экономике и политике, в общественном восприятии и ценностях. Чем медленнее движется планета, тем более сильные и фундаментальные перемены она за собою влечет. В этом году Сатурн переходит в знак Рыб, а Плутон появляется в Водолее, чтобы на ближайшие двадцать лет запустить перезагрузку в тех сферах, из-за которых в течение последних трех лет у человечества начались проблемы.
Предыдущий глобальный обзор заканчивался так: „Дорога в будущее не выстелена соломкой, но она не должна быть и тропой по краю пропасти. Поезд ждет на станции. Есть надежда, что в течение года мы доберемся до вокзала. За билеты на этот поезд в 2023 и 2024 годах будет настоящая битва. Если за это время рельсы не взлетят на воздух, путешествие начнется в 2026 году. Куда? Конечно же, в светлое будущее.
Насколько безопасной будет поездка, зависит от пассажиров и, конечно же, от машиниста. Не всем хватит мест в первом классе, не всем хватит даже сидячих мест. Отжившее уйдет. Но то, что действительно ценно, не исчезнет, а, скорее, будет совершенствоваться и развиваться. Время все расставит по своим местам. Мира и счастья всем нам!“ (Maaleht, 23.12.2020)