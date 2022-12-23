ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОРОСКОП ОТ MAALEHT | Грядут два судьбоносных десятилетия

Предыдущий глобальный обзор заканчивался так: „Дорога в будущее не выстелена соломкой, но она не должна быть и тропой по краю пропасти. Поезд ждет на станции. Есть надежда, что в течение года мы доберемся до вокзала. За билеты на этот поезд в 2023 и 2024 годах будет настоящая битва. Если за это время рельсы не взлетят на воздух, путешествие начнется в 2026 году. Куда? Конечно же, в светлое будущее.

Насколько безопасной будет поездка, зависит от пассажиров и, конечно же, от машиниста. Не всем хватит мест в первом классе, не всем хватит даже сидячих мест. Отжившее уйдет. Но то, что действительно ценно, не исчезнет, а, скорее, будет совершенствоваться и развиваться. Время все расставит по своим местам. Мира и счастья всем нам!“ (Maaleht, 23.12.2020)

Мы уже знаем, что надежды не оправдались, и вместо того, чтобы двигаться вперед, человечество сделало шаг назад — возможно, даже несколько шагов.