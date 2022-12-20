ФОТО | Эстонские знаменитости наслаждались рождественской атмосферой на вечеринке коньячного дома

В преддверии Рождества гости отрешились от повседневной суеты, чтобы ощутить философию Joie de Vivre наиболее титулованного в мире коньячного бренда Courvoisier и насладиться жизнью здесь и сейчас. Несмотря на непростые времена, важно находить время, чтобы насладиться моментом. Joie de Vivre – это хорошая еда, общение с интересными людьми, приятная музыка и бокал неповторимого коньячного коктейля.

„В занятую рождественскую пору важно найти время, чтобы вместе насладиться прекрасными моментами жизни. Нас вдохновляли Орм Оя и Тармо Пийр, удивившие невероятными впечатлениями. Философия наслаждения жизнью Joie de Vivre стала девизом коньячного дома Courvoisier. Думаю, что на сегодняшнем мероприятии гости смогли в этом убедиться, ведь вечер был полон улыбок, интересных разговоров, отличной музыки и вкусных сюрпризов“, - отметил представитель бренда Courvoisier Витаутас Пазерецкас.

Коньячный дом Courvoisier был основан Феликсом Курвуазье в 1828 году в Жарнаке. Courvoisier – коньячный дом с наибольшим в мире количеством наград, предлагающий варианты, отвечающие самым разным предпочтениям и стилям жизни, включая VS, VSOP, XO и наиболее полное выражение сути дома – L’Essence de Courvoisier. Основываясь на основополагающих принципах своего сообщества и бизнеса, Courvoisier ценит отношения с местными мастерами и виноградарями, предлагая высококачественный, отмеченный наградами портфель коньяков.