Названы самые популярные имена для новорожденных в Таллинне за 2022 год!(9)
По данным Таллиннского департамента ЗАГС за 2022 год самыми популярными женскими именами стали София, Ева и Милана, а мужскими - Давид, Марк и Робин.
Самые популярные имена за 2010-2020 по уездам
При анализе статистики интересно наблюдать, как зависит выбор имени от места жительства новых родителей. Так, Харьюский и Ида-Вируский уезды явно отличаются от других, где на популярность имен, по сравнению с эстонскими, влияют предпочтения родителей других национальностей.
Самое популярное в 2020 году мужское Робин, было немного более популярно в южных уездах, где оно оказалось на первом месте. Робин входил в тройку лидеров по 12 округам. В Центральной Эстонии больше мальчиков в возрасте до 10 лет носили имя Расмус, которое занимало первое и второе места в восьми уездах. Однако в других уездах Расмус не попал в тройку лидеров, а Оливер по-прежнему входит в ТОП-3 в семи уездах.
Что касается имен девочек, предпочтения также разнятся в зависимости от уезда. Элийсе входит в тройку лидеров в восьми уездах, Лисандра и София - в пяти уездах. Популярность имен Элийсе и Лисандра в последние годы снизилась, и на текущий результат влияет их популярность в первой половине десятилетия.