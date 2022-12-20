Названы самые популярные имена для новорожденных в Таллинне за 2022 год!

Самые популярные имена за 2010-2020 по уездам

При анализе статистики интересно наблюдать, как зависит выбор имени от места жительства новых родителей. Так, Харьюский и Ида-Вируский уезды явно отличаются от других, где на популярность имен, по сравнению с эстонскими, влияют предпочтения родителей других национальностей.

Самое популярное в 2020 году мужское Робин, было немного более популярно в южных уездах, где оно оказалось на первом месте. Робин входил в тройку лидеров по 12 округам. В Центральной Эстонии больше мальчиков в возрасте до 10 лет носили имя Расмус, которое занимало первое и второе места в восьми уездах. Однако в других уездах Расмус не попал в тройку лидеров, а Оливер по-прежнему входит в ТОП-3 в семи уездах.