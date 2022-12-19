Гороскоп с 19 по 25 декабря 2022 года: кому стоит остерегаться унылых людей, а кто должен быть осторожен?

Ракам в период с 19 по 25 декабря астрологи настоятельно советуют остерегаться энергетических вампиров. Дело в том, что на этой неделе будет зимнее солнцестояние, причем крайне неблагоприятное. Это будет временем расцвета тех, кто живет подпиткой от окружающих. Ракам важно опасаться тех, с кем им не нравится общаться. Есть поговорка: „Один день весь год кормит“. Так вот, в нашем случае „одна неделя кормит год“. В эти семь дней важно успеть довести до логического завершения все важные проекты, выполнить возложенные на плечи задачи, причем хорошо и без задержек.

У Близнецов, вероятно, были очень непростые последние пара недель. Если это так, то астрологи настоятельно рекомендуют людям данного Знака Зодиака не зацикливаться на плохом и продолжать идти вперед. В этом им помогут лучшие техники, практики и советы экспертов. Очень важно поддерживать свою репутацию на работе и в делах. Нельзя давать пустых обещаний и врать. Если кто-то из коллег или клиентов, друзей или родственников заметит нечестность в Близнецах, это может стать началом конца доверительных отношений. Важно быть предельно осторожными.

Тельцам нужно постараться проработать шесть главных причин притягивания неудач и неприятностей. Нужно проводить 2022 год так, чтобы было точно не жаль, что время потрачено зря. Это хорошее время для самоанализа, для всесторонней работы над собой и для преображения жилища. Благоприятный Юпитер поможет Тельцам пойти на примирение с врагами и с близкими людьми, с которыми они недавно поругались. Не лучше времени для генеральной уборки, домашних дел и забот. Также полезно заниматься покупками. , но только не 21 числа — в день солнцестояния.

Овнам в период с 19 по 25 декабря астрологи настоятельно советуют заняться своим здоровьем. Это прекрасный период для начала оздоровительных процедур и для банального анализа своих текущих привычек. Есть как минимум шесть причин потери здоровья и хорошего настроения. Если Овны хотят начать новый год правильно, придется начать избавление от привычек, которые подрывают здоровье и лишают оптимизма. На этой неделе с высокой вероятностью закончатся скачки настроения. Овны станут более стабильными и сильными, выносливыми.

Лев

У Львов может не хватать удачи в среду и воскресенье. Чтобы исправить это, им стоит воспользоваться быстрыми ритуалами на её призыв. В целом неделю можно считать благоприятной. Самое главное — не думать о прошлом и направить свое внимание на текущие дела и попробовать спланировать новогоднюю ночь, праздничные каникулы. Также одним из важнейших условий счастливой встречи нового года станет порядок дома. Необходимо как следует убраться и избавиться от старых и ненужных вещей, либо починить то, что можно исправить.

Дева

Девам астрологи настоятельно рекомендуют следить за произносимыми словами. Если люди данного Знака не хотят сломать себе судьбу, то им лучше не произносить четыре опасные фразы. Апогеем удачи в эти семь дней станет четверг. В этот день ожидается максимум потока Урсиды, который очень благотворно влияет на настроение и удачу Дев. Эксперты советуют посвятить эти семь дней завершению важных дел. Ничего нового пока лучше не начинать, чтобы не спугнуть удачу. Нужно настроиться на позитивную волну, на оптимизм и работу. До новогодних каникул осталось недолго.

Весы

Весы — одни из самых позитивных людей планеты. Энергетика оптимизма толкает их к покорению новых высот. На этой неделе кто-то из окружения может постараться лишить их хорошего настроения, либо сделать это не нарочно. Как бы то ни было, желательно остерегаться унылых и темных душой людей. Будут и враги, которые захотят вставить палки в колеса. Придется смотреть в оба и правильно выбирать свое окружение. Астр логи советуют Весам пока что не просить никого о помощи. Пришло время для самостоятельного решения всех неурядиц.

Скорпион