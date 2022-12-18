Будто вагоны разгружала: главные причины усталости после долгого сна(2)
Спала положенные 8 часов или даже больше, а все равно проснулась с чувством усталости? Эту аномалию можно объяснить сразу несколькими причинами. Voice Mag предлагает разбираться вместе!
Если ты спишь достаточное количество часов в сутки, но все равно встаешь разбитой и весь день плохо чувствуешь себя как морально, так и физически, с этим нужно срочно что-то делать. Есть единственно надежный способ искоренить проблему — это разобраться с ее основной причиной. А их у такой усталости сразу же после пробуждения может быть несколько. Запоминай 3 основные.
Накопление аденозина в мозге
Последние несколько часов перед самым пробуждением люди проводят в фазе быстрого сна, главной особенностью которого является повышенная активность мозга. Чисто визуально это можно определить по быстрым движениям глазных яблок у спящего.
Именно в фазе мозг потребляет внушительное количество аденозинтрифосфата — источника и переносчика энергии в клетках. Как же это связано с нашим разбитым состоянием сразу же после пробуждения? Дело в том, что аденозин подавляет бодрость и внимательность, а также стимулирует сон.
Поздний отход ко сну
Если ты сова и привыкла ложиться за полночь, это тоже будет отражаться на качестве сна. Бодрствование в ночные часы влияет на гиппокамп, который, в свою очередь, отвечает за наши эмоции, память и внимание. Поздние отходы ко сну не только мешают хорошо высыпаться, но также способствуют снижению обучаемости и потере памяти. Так что смотри на жаворонков и меняй привычки!
Недостаток сахара
Последний прием пищи перед отходом ко сну также влияет на его качество. Исходя из ряда исследований, употребление сладкого перед сном может улучшить состояние с утра. Это не значит, что нужно объедаться конфетами и пирожными и тут же бежать в теплую постель. Однако надо понимать, что жесткие диеты с сокращением сахара в рационе до минимума в итоге могут привести тебя к расстройству сна.