Будто вагоны разгружала: главные причины усталости после долгого сна

Если ты спишь достаточное количество часов в сутки, но все равно встаешь разбитой и весь день плохо чувствуешь себя как морально, так и физически, с этим нужно срочно что-то делать. Есть единственно надежный способ искоренить проблему — это разобраться с ее основной причиной. А их у такой усталости сразу же после пробуждения может быть несколько. Запоминай 3 основные.

Накопление аденозина в мозге

Последние несколько часов перед самым пробуждением люди проводят в фазе быстрого сна, главной особенностью которого является повышенная активность мозга. Чисто визуально это можно определить по быстрым движениям глазных яблок у спящего.

Именно в фазе мозг потребляет внушительное количество аденозинтрифосфата — источника и переносчика энергии в клетках. Как же это связано с нашим разбитым состоянием сразу же после пробуждения? Дело в том, что аденозин подавляет бодрость и внимательность, а также стимулирует сон.

Поздний отход ко сну

Если ты сова и привыкла ложиться за полночь, это тоже будет отражаться на качестве сна. Бодрствование в ночные часы влияет на гиппокамп, который, в свою очередь, отвечает за наши эмоции, память и внимание. Поздние отходы ко сну не только мешают хорошо высыпаться, но также способствуют снижению обучаемости и потере памяти. Так что смотри на жаворонков и меняй привычки!

Недостаток сахара

Последний прием пищи перед отходом ко сну также влияет на его качество. Исходя из ряда исследований, употребление сладкого перед сном может улучшить состояние с утра. Это не значит, что нужно объедаться конфетами и пирожными и тут же бежать в теплую постель. Однако надо понимать, что жесткие диеты с сокращением сахара в рационе до минимума в итоге могут привести тебя к расстройству сна.