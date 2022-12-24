Можно ли переборщить? Диетолог объясняет, сколько мандаринов стоит съедать в день
В декабре мандарины, несомненно, являются самыми вкусными фруктами. Если вам нужен предлог, чтобы их съесть, вот несколько. Но если вы хотите ограничить свое потребление, это тоже окажется мудрым шагом. О том, что следует помнить, употребляя мандарины, рассказывает консультант по питанию Дома здоровья Юлемисте Теэле Тедер.
Мандарины особенно полезны для тех, кто склонен к чрезмерному потреблению соли, так как они помогают выводить избыток натрия из организма. Поскольку они также содержат калий, они способствуют положительному натрий-калиевому балансу в организме. Известно, что различные цитрусовые являются хорошими источниками витамина С, как и мандарины. Витамин С способствует укреплению иммунитета и помогает нам оставаться бодрыми в темное зимнее время. Мандарины также содержат антиоксиданты, которые, помимо прочего, помогают бороться с преждевременным старением.
Кроме того, мандарины являются хорошим источником клетчатки - 1,8 грамма на 100 граммов. Клетчатка помогает дольше сохранять желудок полным и избегать больших порций пищи. Мандарины также содержат ценный бета-каротин, который полезен для глаз, сердца и кожи.
Не в том месте, не в то время
Худшее время для употребления мандарина - сразу после основного приема пищи. В идеале мандарины следует употреблять перед основным приемом пищи или в качестве перекуса. Если оставить мандарины в то время, когда другая пища уже находится в желудке, они могут испортиться и вызвать несварение желудка. У 80% людей несварение желудка вызывается тем, что после основного приема пищи они съедают немного свежих фруктов. В другое время года это в основном яблоки, но в конце года это чаще всего мандарины.
Кроме того, мандарины содержат фосфор и магний, которые нам так необходимы. Однако не стоит переусердствовать, так как мандарины также богаты органическими кислотами, которые связывают кальций и выводят часть его из организма. По этой причине тем, кто подвержен риску истончения костей, следует умеренно употреблять цитрусовые.
Как мыть мандарины?
В последние годы много говорят о том, что мандарины могут содержать остатки пестицидов и других химических веществ. В основном они используются для сохранения свежести и съедобности мандаринов. Чтобы уменьшить их количество, перед употреблением мойте мандарины под теплой водой и, по возможности, слегка чистите щеткой. Этот метод, конечно, успешно борется с грязью и бактериями, но некоторые пестициды неизбежно попадают в организм вместе с фруктами. Раньше рекомендовалось замачивать мандарины в теплой воде, но сейчас диетологи и пищевые технологи считают, что это не такой эффективный способ очистки мандаринов, как проточная вода.
Поскольку перебарщивать с хорошим не стоит, ежедневная норма мандаринов для детей должна составлять один, а для взрослых - два-три фрукта.