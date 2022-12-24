Можно ли переборщить? Диетолог объясняет, сколько мандаринов стоит съедать в день

Мандарины особенно полезны для тех, кто склонен к чрезмерному потреблению соли, так как они помогают выводить избыток натрия из организма. Поскольку они также содержат калий, они способствуют положительному натрий-калиевому балансу в организме. Известно, что различные цитрусовые являются хорошими источниками витамина С, как и мандарины. Витамин С способствует укреплению иммунитета и помогает нам оставаться бодрыми в темное зимнее время. Мандарины также содержат антиоксиданты, которые, помимо прочего, помогают бороться с преждевременным старением.

Кроме того, мандарины являются хорошим источником клетчатки - 1,8 грамма на 100 граммов. Клетчатка помогает дольше сохранять желудок полным и избегать больших порций пищи. Мандарины также содержат ценный бета-каротин, который полезен для глаз, сердца и кожи.

Не в том месте, не в то время

Худшее время для употребления мандарина - сразу после основного приема пищи. В идеале мандарины следует употреблять перед основным приемом пищи или в качестве перекуса. Если оставить мандарины в то время, когда другая пища уже находится в желудке, они могут испортиться и вызвать несварение желудка. У 80% людей несварение желудка вызывается тем, что после основного приема пищи они съедают немного свежих фруктов. В другое время года это в основном яблоки, но в конце года это чаще всего мандарины.

Кроме того, мандарины содержат фосфор и магний, которые нам так необходимы. Однако не стоит переусердствовать, так как мандарины также богаты органическими кислотами, которые связывают кальций и выводят часть его из организма. По этой причине тем, кто подвержен риску истончения костей, следует умеренно употреблять цитрусовые.

Как мыть мандарины?