Эстонские читательницы рассуждают: Что делать с помолвочными кольцами после разрыва?

„Если бы мне подарили очень ценное украшение в честь помолвки, но она по каким-либо причинам прервалась, я бы ни на секунду не задумывалась, оставлять его или нет. Конечно же нет! Расставание приносит боль точно так же, как и прерывание помолвки. Я была обручена и брошена за пять месяцев до свадьбы. Да, это было ужасно и причинило боль, потому я отдала кольцо не раздумывая. Ведь это уже не обычный аксессуар, которым стоит себя украшать, а скорее аксессуар, полный грусти“. - Кати (31)

Таким образом я решила, что чисто символически стоит вернуть кольцо бывшему мужу. Пусть делает с ним, что пожелает. А что я буду делать с помолвочным и обручальным кольцами – пока не решила. Так как у нас есть дочь, я подумала, что можно сплавить кольца в одно и подарить ей. Однако я испугалась, что, возможно, такое кольцо будет нести плохую энергию и несчастье. На данный момент оба кольца просто лежат в ящике. Пока я не придумала, что с ними делать. Продавать или относить в ломбард кажется жалким. Возможно, я все-таки сделаю из них новое украшение, но для себя. И пусть брак окончен, все-таки бывали хорошие времена, и я не против украшения, которое будет напоминать мне былое и причины, почему все это закончилось. Как маленькое ежедневное напоминание о том, что всегда нужно стремиться к лучшему“ - Кристи (32)

„Этим летом, после 7 лет брака, мы с мужем расстались. После того, как развод уже вступил в силу, я посмотрела на свои руки, которые украшали три кольца, подаренные моим мужем – помолвочное, обручальное и одно, подаренное мне на день рождения, когда-то оно принадлежало его матери. Я сняла кольца и внезапно почувствовала себя как будто голой. Ведь они были со мной круглосуточно, будто часть меня. Не знаю, согласится ли кто-то с моей точкой зрения, но я считаю, что два первых кольца, а именно помолвочное и обручальное - мои. Несмотря на развод. С последним, конечно, дилемма. Да, оно подарено мне, но приобретено не в ювелирном магазине.

Эмоции были, есть и будут!

„Я не была помолвлена, но все, с кем я когда-либо встречалась, дарили мне украшения. Дарили разные украшения, как дорогие, так и не очень, но я все оставила себе. Подруги же наоборот, продают в интернете или передаривают, так как боятся последующего несчастья. А также они возвращали бывшим мужьям помолвочные кольца. Я другого мнения. Украшение это всего лишь украшение, если уж мне его подарили, то почему я должна отказываться? Не должна - эмоции были, есть и будут и до сих пор не вызывали во мне плохих чувств. С помолвочным кольцом другая история. Зачем хранить что-либо „на память“ о том, что кто-то выбрал не меня? Глупо же“. - Ирис (28)

На деньги, полученные от продажи кольца – в спа

„В начале этого года один ухажер попросил у меня руки и сердца после пяти лет совместной жизни. По прошествии четырех месяцев помолвка прервалась, так как он понял, что не готов к обязательствам. Что это говорит о предыдущих пяти годах, я не знаю. Помолвка была важным событием, для меня, наверное, даже слишком, а у него были другие интересы. Да и кольцо было скорее экстравагантным. Что я сделала с кольцом после разрыва? Честно говоря, продала. Зачем мне его возвращать? Чтобы он подарил его новому человеку, которого продержит на поводке несколько лет и в любой момент бросит? Еще меньше я хотела, чтобы оно пылилось в моем ящике и напоминало о годах, что я могла провести с человеком, который действительно желал бы связать свою жизнь со мной. Ноль сожалений. Конечно, цена, за которую я продала кольцо, наверное, и рядом не стояла с ценой покупки, но на эти деньги я сходила в спа с подругами и за бокалом игристого обсудила мужчин. Бальзам на душу!“ - Майрика (28)

С гордостью ношу на шее свои не сложившиеся помолвки

„Я была помолвлена два раза, и оба раза помолвку прерывали мои партнеры. В третий раз я. Что случилось с кольцом? Естественно, хотела вернуть, но мужчины не принимали кольца обратно. В третий раз я спросила из вежливости, хочет ли мужчина забрать кольцо себе, на что он ответил положительно. С радостью вернула. Первые два кольца я отдала на сплав и сделала себе цепочку. Меня не беспокоит „прошлое“ этого материала. Теперь с гордостью ношу на шее свои несложившиеся помолвки. Точно так же я никогда не продавала украшения, подаренные моими бывшими. Отличный опыт и воспоминания, ведь красивые украшения ни в чем не виноваты!“ - Эбе (43)