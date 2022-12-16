Алкоголь и секс: главные плюсы и минусы их сочетания

„За“

1. Алкоголь убирает запреты

Он не повышает либидо как таковое, но помогает справиться с тревожностью и преодолеть препятствия, которые мешали сексу. Переживания о фигуре или о том, получится ли доставить партнеру оргазм, нередко можно снять парой бокалов вина. Алкоголь упрощает коммуникацию и создает боевой настрой: ничего плохого не случится.

2. Спиртное помогает сосредоточиться на настоящем

Один из главных факторов, снижающих желание, — стресс. Алкоголь снижает активность нейронов, а с ней и уровень беспокойства. А хороший секс требует полного отвлечения от проблем и бесконечного списка дел.

3. Повышает приязнь к партнеру

Исследования показывают, что люди после выпивки считают других более привлекательными. Конечно, влияют и продолжительность отношений, и настроение, и связь, но в целом „картинка“ становится лучше.

4. Усиливает желание стать ближе

Алкоголь влияет на префронтальную кору мозга, отвечающую за эмоции. Это позволяет стать более общительными и обсудить, например, возникшие чувства. Если хочется узнать, как он на самом деле к тебе относится, выпейте немного вина. Но в больших дозах алкоголь производит обратный эффект.

„Против“

1. Некоторым людям нельзя пить

Кто-то склонен к алкоголизму, а кто-то принимает лекарства, не совместимые со спиртным. Так что положительного эффекта можно не достичь, а только испортить вечер.

2. Согласие и осуждение

Алкоголь может стать причиной ненужных „подвигов“ вроде незащищенного секса или воплощения фантазий, которые тебе не нравятся. Бывают неприятности и похуже, которых можно было бы избежать, не замедли спиртное основные реакции.

3. Плохой секс

Большие дозы алкоголя приводят к сексуальной дисфункции у мужчин и снижению количества смазки у женщин.

4. Отделение от партнера

После большого количества спиртного вместо сосредоточения на моменте можно получить полное отстранение от всего.