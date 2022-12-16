Как подавать вино при правильной температуре?

Умный любитель вина уже сделал себе пометку, что с 15 по 19 октября в магазинах Maxima пройдут дни вина. А если уж отправляться на дни вина, то среди широкого выбора товаров для дома Maxima также можно найти новые бокалы для вина, формочки для льда, штопоры и много других интересных товаров, которые пригодятся при подаче вина.

Во время дней вина следует учитывать, что чем больше магазин, тем больше выбор.

Так ли важна температура подачи вина?

Одной из самых важных вещей при употреблении вина является его температура. Так проявляется истинный потенциал и характер вина. При правильной температуре раскрываются аромат и вкус вина.

Рекомендации по температуре подачи вина в зависимости от типа вина:

Подавайте белые вина немного теплее, чем температура в холодильнике, в пределах 7-12 °C.

Подавайте красные вина немного прохладнее комнатной температуры, в пределах 15-20 °C.

Подавайте игристые вина прохладными, в пределах 3-7 °C.

Советы, которым должен следовать настоящий винный гурман:

дома мойте бокалы вручную горячей водой. Бокалы для вина не будут пахнуть моющим средством и дольше остаются блестящими;

всегда поддерживайте нужную температуру вина даже во время употребления;

при повышении температуры в вине появляются более агрессивные ароматические и вкусовые нотки;

любитель вина мог бы иметь дома емкость для льда и графин, чтобы его любимый напиток всегда был прохладным.

В дни вина в Maxima цены на винный ассортимент на треть ниже, а также на прилавках магазинов можно найти качественные винные аксессуары по хорошей цене.