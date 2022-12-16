Что делать, если губы сильно сохнут в холода: объясняет врач(1)
Размер губ определенно никак не влияет на состояние кожи, тем не менее рты некоторых красоток со временем становятся настолько большими, что кажется, будто они применяли специальную пчелиную терапию для спасения от всех проблем, пишет lady.mail.
Погода все чаще не радует, а впереди и суровые январские морозы. В преддверии испытаний на прочность климатом мы решили разобраться, почему у многих из нас в холодное время года часто сохнут губы (спойлер: так быть не должно) и что с этим делать.
Прислушаться мы решили (чего и вам советуем) к мнению кандидата медицинских наук, дерматокосметолога и челюстно-лицевого хирурга Юлии Щербатовой. В своем Telegram-канале доктор объясняет, что состояние, при котором сохнут губы, называется хейлит.
Это не самостоятельное заболевание, а симптом. По словам специалиста, это могут быть анемия (подтвержденный дефицит железа) или недостаток витамина А.
Если явная сухость ощущается еще на руках или роговице глаз, это может сигнализировать о нехватке эстрогенов. Помогает ли гигиеническая помада? Юлия Щербатова считает, что при постоянном использовании в ней нет смысла.
Тут важно разобраться с ситуацией на приеме у врача. „В норме у нас ничего не сохнет, — рассказывает Юлия. — Ни в сезон отопления, ни от некачественного геля для душа. Так что, если проблема существует, не стоит списывать ее на внешние факторы: подозреваем анемию, гипотериоз, нарушение липидного обмена и отправляемся к эндокринологу“.