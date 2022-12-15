Как при совершении подарка угадать, о чем мечтает его получатель?

Рождественский период – это время подарков! Однако выбрать правильный подарок часто бывает довольно сложно. Подарить ли одеяло, подушку или принадлежности для бани? Книга или игрушка? Кастрюля или дорожная сумка? Бутылка вина или крем для тела? Или последовать призывам и подарить запасы на неделю на случай чрезвычайной ситуации? Но если у человека уже есть именно то, что вы считаете лучшим вариантом?

К счастью, есть хорошее решение! Умная подарочная карта Maxima предоставляет получателю подарка роскошь выбрать тот подарок, который порадует его больше всего.

Подарочная карта открывает множество возможностей

Подарочные карты Maxima – это магнитные карты, работающие как банковские карты. Подарочной картой удобно оплачивать покупки во всех магазинах Maxima по всей Эстонии. Поэтому каждый может выбрать тот подарок, который больше всего понравится ему или его близким.

Подарочная карта Maxima поможет накрыть великолепный праздничный стол. Стоит отметить, что в Maxima вы можете запастись качественными продуктами, а также вкусными готовыми блюдами и кондитерскими изделиями, которые позволяют накрыть праздничный стол за считанные минуты.

Подарочная карта Maxima может создать ощущение Рождества, если использовать ее для того, чтобы запастись всем необходимым для украшения дома перед праздниками. Или доставить радость детям, которые могут выбрать из широкого ассортимента модных игрушек.

Однако в Maxima также представлен роскошный ассортимент средств по уходу за лицом, волосами и телом, а также множество качественных товаров для дома. Вы можете собрать разные наборы мечты – например, мягкий плед, красивую свечу и вкусный рождественский глинтвейн.

Что-то для каждого – и именно то, о чем он мечтал!

Финансово гибкая карта

Возможно, подарочная карта Maxima позволит сделать несколько шагов на пути к исполнению желаний или даже осуществить несколько мечтаний получателя подарка.