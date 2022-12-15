Продли себе жизнь и укрепи здоровье: принципы аюрведы для зимы
Древней науке аюверде уже более пяти тысяч лет. Ее принципы помогают улучшить качество жизни и на физическом, и на психическом уровнях. Особенно сейчас, зимой, пишет Voice Mag.
Аюрведа – древняя индийская медицинская система, существовавшая еще несколько веков до нашей эры. Ее отличие от современной медицины – системный всеобъемлющий подход. Сегодня мы можем использовать глубокую мудрость, лежащую в основе аюрведы.
Применение принципов аюрведы приводит не только к обретению здоровья и хорошего самочувствия, но и к благополучию во всех сферах жизни. Попробуем?
Жизнь в природе течет циклично, имея определенную гармонию в этой цикличности. Природа достаточно предсказуема. Да, иногда снег выпадает летом, а зимой льет дождь, но даже эти изменения сопровождаются ясными предвестниками. Если мы умеем подстраиваться под эти цикличные ритмы природы, то наше самочувствие прекрасно.
Зима – это время холодных ветров, сухого воздуха, опустения и замирания. Если прислушаться к себе, то обнаружите, что хочется свернуться калачиком и лежать под теплым одеялом.
При нарушении внутреннего баланса зимой обостряются респираторные заболевания, запоры, сухость кожи, боли в суставах, депрессия, связанная с недостатком солнечного света.
Аюрведические инструменты помогут замедлиться, найти гармонию и соединиться со своей внутренней мудростью.
Сон
Полноценный сон – основа крепкого иммунитета. Зимой организму требуется больше сна. В холодное время года, когда не было отопления и искусственного освещения, наши предки спали по 14-15 часов. Конечно, у нас нет такой возможности, да и потребности тоже. Но добавить один час сна в зимнее время очень желательно. Ложитесь спать в районе 22 часов.
Питание
Самая большая ошибка – есть зимой сырые, сухие и холодные продукты: салаты из свежих овощей, смузи, мороженое, напитки со льдом. Сырые овощи — холодные, сухие и грубые, и слишком тяжелые для переваривания.
Отдавайте предпочтение домашней пище, теплой и влажной. Наслаждайтесь супами, тушеными блюдами и приготовленными овощами. Зимой не бойтесь обильно использовать топленое масло (гхи) и растительные масла.
Аюрведа рекомендует зимой отдавать предпочтение пище с соленым, кислым и сладким вкусом, избегать острого, горького и вяжущего.
Идеальными продуктами для зимы являются: рис, кукуруза, овес, киноа, пшеница, теплое молоко, фасоль, ячмень, рожь, чечевица, финики, инжир, сухофрукты, мандарины, манго, апельсины, ананас, малина, лимоны, запеченные яблоки, спелые бананы, миндаль, кешью, грецкие орехи, пекан, авокадо, морковь, свёкла, редис, репа, тыква, картофель, батат, шпинат. Попробуйте составить свой рацион с этими продуктами.
Зимой хорошо использовать больше специй (они улучают пищеварение) – корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех, куркуму, кориандр, фенхель, перец, гвоздику, горчицу, гарам масала.
Отдельно скажем про имбирь — можно использовать как свежий вариант (предпочтительно), так и в виде молотого порошка. Имбирь повышает внутреннее тепло, улучшает аппетит, стимулирует работку желудочно-кишечного тракта. Пища с добавлением имбиря лучше усваивается. Для стимуляции организма хорошо принимать согревающие ванны с порошком имбиря.
В течение дня пейте теплую воду или травяной чай. Это поможет держать тело в тепле.
Если практикуете голодание или посты, то зимой это лучше делать не чаще одного дня в две недели.
Физическая активность
Зимой можно заниматься более активными и разогревающими упражнениями, но избегайте физического перенапряжения. Практикуйте разогревающие дыхательные практики — бхастрику, капалабхати. Они обладают очистительным и разогревающим эффектом. Особенно хорошо их делать утром.
Уход
Небольшой масляный массаж тела утром улучшит циркуляцию и даст коже дополнительное питание, так необходимое в зимний период. Доступное и подходящее универсальное масло для массажа тела – кунжутное. В идеале его подогреть перед применением.
Lifestyle
Не переохлаждайтесь на улице. Подумайте в первую очередь о комфорте и тепле, а потом уже о красоте верхней одежды, обуви и аксессуаров. Особенно важно закрыть уши от ветра.
Чаще оставайтесь дома, проводите время в кругу близких, насладитесь домашним теплом, жгите свечи, камин, если он есть. Избегайте громкой музыки, шумных вечеринок, переездов.
Обеспечьте достаточное количество солнечного света и свежего воздуха. Короткая прогулка в период с 11.00 до 15.00 поддержит образование в организме витамина D, который нам крайне необходим.
Перед сном хорошо принять теплую ванну с английской солью, она богата магнием. Особую пользу такие ванны принесут при эмоциональном и физическом напряжении, стрессе, раздражительности и усталости. Регулярная баня и сауна также помогут зимой организму.