Продли себе жизнь и укрепи здоровье: принципы аюрведы для зимы

Аюрведа – древняя индийская медицинская система, существовавшая еще несколько веков до нашей эры. Ее отличие от современной медицины – системный всеобъемлющий подход. Сегодня мы можем использовать глубокую мудрость, лежащую в основе аюрведы.

Применение принципов аюрведы приводит не только к обретению здоровья и хорошего самочувствия, но и к благополучию во всех сферах жизни. Попробуем?

Жизнь в природе течет циклично, имея определенную гармонию в этой цикличности. Природа достаточно предсказуема. Да, иногда снег выпадает летом, а зимой льет дождь, но даже эти изменения сопровождаются ясными предвестниками. Если мы умеем подстраиваться под эти цикличные ритмы природы, то наше самочувствие прекрасно.

Зима – это время холодных ветров, сухого воздуха, опустения и замирания. Если прислушаться к себе, то обнаружите, что хочется свернуться калачиком и лежать под теплым одеялом.

При нарушении внутреннего баланса зимой обостряются респираторные заболевания, запоры, сухость кожи, боли в суставах, депрессия, связанная с недостатком солнечного света.

Аюрведические инструменты помогут замедлиться, найти гармонию и соединиться со своей внутренней мудростью.

Сон

Полноценный сон – основа крепкого иммунитета. Зимой организму требуется больше сна. В холодное время года, когда не было отопления и искусственного освещения, наши предки спали по 14-15 часов. Конечно, у нас нет такой возможности, да и потребности тоже. Но добавить один час сна в зимнее время очень желательно. Ложитесь спать в районе 22 часов.

Питание

Самая большая ошибка – есть зимой сырые, сухие и холодные продукты: салаты из свежих овощей, смузи, мороженое, напитки со льдом. Сырые овощи — холодные, сухие и грубые, и слишком тяжелые для переваривания.

Отдавайте предпочтение домашней пище, теплой и влажной. Наслаждайтесь супами, тушеными блюдами и приготовленными овощами. Зимой не бойтесь обильно использовать топленое масло (гхи) и растительные масла.