Спасут от депрессий и инфекций: эти продукты точно должны быть в зимнем рационе

Зимой наш организм, подобно многим животным, впадает в спячку. Многие процессы замедляются, поэтому для восполнения энергии и спасения от уныния нам необходимо оказывать ему дополнительную помощь. Самый простой способ — это корректировка привычного меню.

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о продуктах-спасителей от зимней хандры. В обязательный список вошла рыба, богатая жирными кислотами Омега-3. Именно они укрепляют иммунитет, стенки сосудов, костную систему, а также защищают органы дыхания от инфекций, что особенно важно в период холодов.

„Также Омега-3 выводит из депрессивных состояний. Можете выбрать любую рыбу на ваш вкус из следующего списка: лосось, семга, кета, скумбрия. Если рыба надоела, а Омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть греческие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа“, — рассказала о достоинствах рыбы Свиридова.

Эксперт также посоветовала включить в зимний рацион растущие под землей овощи — морковь, свеклу и картофель. Их польза заключается в большом содержании витамина А и углеводов, которые дают много энергии. Но чтобы не набрать лишнего, есть их стоит без фанатизма и в сочетании с овощными салатами, богатыми клетчаткой.

Нутрициолог также напомнила о чудо-свойствах мандаринов, апельсинов и других цитрусовых. Эти фрукты неспроста считаются зимними, ведь в них много клетчатки и флавоноидов. Последние работают как антиоксиданты и улучшают обменный процесс.

Ну и куда же зимой без согревающих супов! Овощи и мясо из-за жидкой консистенции легко усваиваются организмом и дарят чувство насыщения без ощущения тяжести. Прекрасной альтернативой для тех, кто не ест мясо, станет наваристый рыбный бульон.