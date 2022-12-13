Одиночество в паре: как перестать чувствовать себя одной в отношениях?

Бывает так, что ты чувствуешь себя одинокой потому, что он задерживается на работе, а дома постоянно смотрит в экран компьютера или телефона. Решение тут простое — стараться проводить больше времени вместе, обязательно объяснив ему суть проблемы.

Если же дело в угасающих чувствах — над ними надо работать. Любовь — это не набор „галочек“ в списке, а заботиться и радовать друг друга ни один психотерапевт не заставит.

Если чувствуешь одиночество, задай себе несколько вопросов и действуй, исходя из честных ответов на них.

1. Люблю ли я его?

Разобраться в своих чувствах важнее всего. Вспомни, какими были ваши первые месяцы и годы совместной жизни, оцени текущую ситуацию. Лучше всего записать свои мысли и подумать, когда вы начали отдаляться.

2. Куда ушла любовь?

Любовь может прятаться под осуждением, грустью и страхом. Сложно любить человека, который постоянно тебя унижает и ни во что не ставит. Проанализируй свое и его поведение. Может, так всегда и было, просто ты не замечала?

3. Нужны ли мне внешние стимулы?

Хорошие отношения требуют времени и концентрации, а мы зачастую просто обвиняем других в том, что они недостаточно радуют нас. Успокойся и подумай, чего конкретно тебе не хватает и как это получить.

4. Виновата ли я в одиночестве?

Ответ, как правило, отрицательный. Фразы „никто ничего никому не должен“ и „нельзя быть одиноким, когда в мире столько возможностей“ коварны - далеко не всякий опыт подходит под них. Не давай себя обмануть, человек может быть одиноким и в толпе.

5. Стоит ли поговорить с ним?

Обязательно! Это очень важная информация для ваших отношений. Воздержись от обвинений и подумай вместе с ним, как вы можете изменить ситуацию и вернуть эмоциональную связь, чтобы ты больше не чувствовала себя одинокой.