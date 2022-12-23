Гороскоп
23.12.2022, 04:03

БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Стрельце

 
Тайми Ууэсоо
Плутон в Стрельце
Плутон в Стрельце
ФОТО: Mari Peterson | Maaleht

В этом знаке заметен большой контраст между скрытной природой Плутона и открытой природой Стрельца. В социальной жизни поднимаются такие темы, как религия, философия, миграция, туризм, юриспруденция и другие области, находящиеся в ведении Стрельца.

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Одними из самых громких скандалов в религиозных кругах стали массовые случаи педофилии с участием католических священников. В это время происходит столкновение различных идеологий. Мировоззренческие и религиозные конфликты становятся причиной терроризма.

Люди, родившиеся в эти даты, хорошо осознают, что в таком виде у человечества нет будущего, и это заставляет их искать смысл жизни. Это поколение также можно назвать поколением новообращенных.

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