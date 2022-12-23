БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Стрельце

Одними из самых громких скандалов в религиозных кругах стали массовые случаи педофилии с участием католических священников. В это время происходит столкновение различных идеологий. Мировоззренческие и религиозные конфликты становятся причиной терроризма.

Люди, родившиеся в эти даты, хорошо осознают, что в таком виде у человечества нет будущего, и это заставляет их искать смысл жизни. Это поколение также можно назвать поколением новообращенных.