23.12.2022, 04:03
БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Скорпионе
ФОТО: | Maaleht
Здесь Плутон чувствует себя как дома, и, конечно, характер этого знака проявляется наиболее достоверно.
Читайте полную версию гороскопа: ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОРОСКОП ОТ MAALEHT | Грядут два судьбоносных десятилетия
Мы прекрасно знаем, насколько переломными были для нас эти годы, и не только для нас. СПИД был обнаружен в 1981 году, но широкое распространение, исследования и работа по поиску лекарств происходили в период, когда Плутон находился в Скорпионе. Вспомним и борьбу с (организованной) преступностью, и падение власти нескольких диктаторов.