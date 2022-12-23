Гороскоп
23.12.2022, 04:03

БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Скорпионе

 
Тайми Ууэсоо
Плутон в Скорпионе
Плутон в Скорпионе
ФОТО: Mari Peterson | Maaleht

Здесь Плутон чувствует себя как дома, и, конечно, характер этого знака проявляется наиболее достоверно.

Читайте полную версию гороскопа: ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОРОСКОП ОТ MAALEHT | Грядут два судьбоносных десятилетия

Мы прекрасно знаем, насколько переломными были для нас эти годы, и не только для нас. СПИД был обнаружен в 1981 году, но широкое распространение, исследования и работа по поиску лекарств происходили в период, когда Плутон находился в Скорпионе. Вспомним и борьбу с (организованной) преступностью, и падение власти нескольких диктаторов.

Родившиеся в это время становятся и свидетелями многих перемен, и их инициаторами. Те, у кого Солнце, Луна или восходящий знак тоже находятся в Скорпионе, являются особыми избранниками поколения.

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