БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Скорпионе

Мы прекрасно знаем, насколько переломными были для нас эти годы, и не только для нас. СПИД был обнаружен в 1981 году, но широкое распространение, исследования и работа по поиску лекарств происходили в период, когда Плутон находился в Скорпионе. Вспомним и борьбу с (организованной) преступностью, и падение власти нескольких диктаторов.