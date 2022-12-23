БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Деве

Эти изменения оказали сильное влияние как на промышленность, так и на сельское хозяйство. Общество стало уделять больше внимания улучшению качества услуг и здравоохранения. В этот период началась массовая вакцинация детей. Кроме того, повышенное, иногда даже фанатичное внимание уделялось гигиене.