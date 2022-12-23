Гороскоп
23.12.2022, 04:03

БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон во Льве

 
Тайми Ууэсоо
Плутон во Льве
Плутон во Льве
ФОТО: Mari Peterson | Maaleht

Плутон во Льве очень силен и проявляет себя крайне влиятельно. Ключевое слово для этого периода — власть и владение властью. В эти годы появилось несколько харизматических лидеров, которые стали диктаторами. Для подъема национальных чувств был важен образ героя, а власть была сосредоточена в руках небольшой группы элит.

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Человек, родившийся в это время, — сильная личность с твердыми принципами и хорошим самоконтролем, внешне неуязвимый, с лидерскими наклонностями, харизматичный, способный влиять на других, не терпящий, когда им командуют, часто властный, творческий и сердечный, но с невысоким уровнем эмпатии. Конечно, большое значение имеет свой знак Зодиака. Плутон наиболее силен, когда Солнце, Луна или восходящий знак тоже находятся во Льве.

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