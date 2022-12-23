23.12.2022, 04:03
БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон во Льве
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Плутон во Льве очень силен и проявляет себя крайне влиятельно. Ключевое слово для этого периода — власть и владение властью. В эти годы появилось несколько харизматических лидеров, которые стали диктаторами. Для подъема национальных чувств был важен образ героя, а власть была сосредоточена в руках небольшой группы элит.
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