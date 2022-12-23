БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон во Льве

Человек, родившийся в это время, — сильная личность с твердыми принципами и хорошим самоконтролем, внешне неуязвимый, с лидерскими наклонностями, харизматичный, способный влиять на других, не терпящий, когда им командуют, часто властный, творческий и сердечный, но с невысоким уровнем эмпатии. Конечно, большое значение имеет свой знак Зодиака. Плутон наиболее силен, когда Солнце, Луна или восходящий знак тоже находятся во Льве.