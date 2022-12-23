Гороскоп
23.12.2022, 04:03

БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Раке

 
Тайми Ууэсоо
Плутон в Раке
Плутон в Раке
ФОТО: Mari Peterson | Maaleht

В периоды, когда Плутон был в Раке, произошли крупные исторические изменения, которые повлияли на идентичность наций и отдельных людей. Испытание огромными разрушениями и смертью — это поколение, пережившее две мировые войны и насильственно лишенное близких и родины.

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Нацизм, шовинизм и фанатичный патриотизм распространяются во многих странах и среди многих людей. Государство замещает собою семью. Материнство в чести, положение женщины в обществе кардинально меняется.

Присущая поколению историческая память и болезненные переживания детства становятся особенно глубокими, когда помимо Плутона в знаке присутствуют либо Солнце, либо Луна, либо восходящий знак самого Рака.

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