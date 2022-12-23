23.12.2022, 04:03
БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Раке
ФОТО: | Maaleht
В периоды, когда Плутон был в Раке, произошли крупные исторические изменения, которые повлияли на идентичность наций и отдельных людей. Испытание огромными разрушениями и смертью — это поколение, пережившее две мировые войны и насильственно лишенное близких и родины.
Читайте полную версию гороскопа: ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОРОСКОП ОТ MAALEHT | Грядут два судьбоносных десятилетия
Нацизм, шовинизм и фанатичный патриотизм распространяются во многих странах и среди многих людей. Государство замещает собою семью. Материнство в чести, положение женщины в обществе кардинально меняется.