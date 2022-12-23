Гороскоп
23.12.2022, 04:03

БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Водолее

 
Тайми Ууэсоо
Плутон в Водолее
Плутон в Водолее
ФОТО: Mari Peterson | Maaleht

Находясь в знаке Водолея с 23 марта по 11 июня, Плутон даст подсказки о далеком будущем и длительном развитии. Конкретные события или ситуации, разворачивающиеся в это время, найдут разрешение, достигнут кульминации или завершатся в конце января — начале февраля 2024 года. На работу Таллиннской биржи может сильно повлиять весна, особенно конец апреля и май.

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C января 2024 года, Плутон в течение двадцати лет будет находиться в Водолее, с кратковременным возвращением в Козерога с сентября до последней трети ноября.

Логично предположить, что основные процессы запустятся только в это время. Плутон привлечет внимание человечества к тому, что отжило свой срок, стало непригодным для будущего или начало развиваться в неправильном направлении. Если предупреждения Плутона не будут восприняты всерьез и не будут предприняты значительные шаги, то могут произойти разрушительные события, которые явно потребуют полной трансформации этой сферы.

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