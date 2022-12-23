БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ОТ MAALEHT | Плутон в Водолее

C января 2024 года, Плутон в течение двадцати лет будет находиться в Водолее, с кратковременным возвращением в Козерога с сентября до последней трети ноября.

Логично предположить, что основные процессы запустятся только в это время. Плутон привлечет внимание человечества к тому, что отжило свой срок, стало непригодным для будущего или начало развиваться в неправильном направлении. Если предупреждения Плутона не будут восприняты всерьез и не будут предприняты значительные шаги, то могут произойти разрушительные события, которые явно потребуют полной трансформации этой сферы.