Фестиваль фильмов о моде MoeKunstiKino открывается уже завтра, в рамках него можно будет увидеть фильмы о культовых дизайнерах

„Кажется, что интерес к индустрии моды по-прежнему высок, и несмотря на плотный график декабря люди хотят и находят время, чтобы сходить в кино“, — радуется организатор фестиваля Хелен Салувеэр. „Я очень рада, что мы можем показать фильмы о легендарных модельерах, легендарных личностях, а также серьезных проблемах в индустрии моды“.

Одним из подготовленных к показу документальных фильмов является недавняя лента о принцессе Диане, произведшая фурор на мировых кинофестивалях — „Принцесса“, также завесу королевской жизни приоткроет фильм, рассказывающий о Елизавете II „Портрет королевы“. Фильмы „Slay“ и „Переосмысление моды“ анализируют проблемы индустрии моды, а фильмы „Аззедин Алайя: кутюрье, сформировавший женщин“ и „Сальваторе — сапожник снов“ отдают дань уважения ушедшим от нас гениям моды.



Перед каждым кинопоказом выступают местные эксперты в области моды и культуры, такие как Лилли Яхило, Пирет Ильвес, Мари Мартин и другие.



Сеансы MoeKunstiKino проходят с 13 по 18 декабря в кинотеатрах Sõprus в Таллинне и Тартуском электрическом театре, а с 7 по 21 декабря специальные сеансы будут проводиться в Viljandi Kogukonnakino. Все фильмы показываются на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты в продаже в кассах и на сайтах кинотеатров. Подробнее www.moekunstikino.ee.



Фестиваль представляет Viru Keskus, спонсор Mionetto Eesti, спонсоры и партнеры фонд „Эстонский культурный капитал“, Эстонский институт кино, ETV2, Rahva Raamat, AD Angels, Loomus, GKR Trade, Geisha, Mirabella, Haage vesi и Estonian Fashion Festival.



MoeKunstiKino — это кинофестиваль, на котором демонстрируются фильмы, связанные с модой и дизайном, в основном документальные фильмы, подробно раскрывающие различные аспекты индустрии моды. Главными героями лент являются как легендарные модельеры, фотографы, иконы стиля, модели, так и только начинающие свою карьеру фэшн-деятели. Организатором MoeKunstiKino является MTÜ Kunstiloomus.