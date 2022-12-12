Гороскоп с 12 по 18 декабря 2022 года: кому стоит быть добрее, а кому - не жалеть о прошлом?

Ракам стоит почаще обращаться за помощью к окружающим людям и не бояться заниматься тем, к чему лежит душа. Также важно почаще обращаться к двенадцати мудрым правилам для обретения счастья. Они помогут изменить свою судьбу сейчас и в новом году. Не исключено, что в период с 12 по 18 число Раки смогут встретить на своем пути очень важных людей, которые сыграют далеко не самую последнюю роль в становлении счастья, но произойдет это в далеком будущем. Словом, эта неделя богата на судьбоносные встречи, поэтому стоит быть чуточку внимательнее к происходящему.

Близнецам из-за слабого Меркурия будет сложнее добиваться поставленных целей. Исполнить все заветные желания им поможет максимум звездопада Геминиды, радиант которого, кстати, находится в области созвездия Близнецов. Это значит, что люди данного Знака, вероятно, станут самыми удачливыми на планете в период со вторника по пятницу. Также победить негатив и исполнить свои желания Близнецам поможет магия иголки. Чтобы удача не ушла прочь, придется быть добрее и научиться забывать обид. Месть — удел недальновидных людей, так что лучше сфокусироваться на добре.

Тельцам в период с 12 по 18 число важно помнить про семь вещей, о которых категорически запрещено рассказывать окружающим. Сила будет заключаться в умении хранить секреты и в умении рассказывать посторонним только то, что они никак не смогут использовать против самих Тельцов. В середине декабря будет полезно заниматься тем, что Тельцы очень долго откладывали на потом. Пришла пора разобраться с долгами и невыполненными обещаниями. Это очень благотворно скажется на карме и удаче, что перед наступлением Нового года крайне важно.

Овнам в такие периоды как этот важно помнить об информационной гигиене. Если не фильтровать входящую информацию и верить всем на слово, жизнь может достаточно быстро превратиться в тотальный кошмар. С избытком дурных вестей и плохой информации может существенно вырасти тревожность, которая ухудшит психологическое состояние и негативно повлияет на энергетику, иммунитет, силу воли. Овнам нужно стать лучшей версией себя, действуя только по совести и отбрасывая прочь всё, что может хоть как-то навредить здоровью — вредную еду, курение, переутомление.

Лев

Львам в эти семь дней предстоит пересмотреть многие аспекты своей жизни. Эти люди ударятся в философию и начнут вспоминать о прошлом, но крайне важно не уходить с головой в негатив. Звезды и планеты помогут Львам решить их кармические задачи, а также сделают Львов чуть более расторопными. Эти люди смогут всё успевать и во всем проявлять наилучшие результаты. К сожалению, энергии будет вечно не хватать, поэтому лучше не переутомляться и больше отдыхать. Это поможет не поникнуть духом и не сломаться ментально во время встреч с неприятностями.

Дева

Девам на неделе с 12 по 18 декабря могут начать намного чаще сниться дурные сны. Так на них будут влиять Меркурий и Венера, но важно помнить и про девять других причин, по которым могут появляться плохие сновидения. Настало время сделать что-то значимое для себя и для своих близких. Например, можно потратить часть времени и средств на укрепление здоровья или на осмотр у врачей, сдачу анализов. Можно потратить часть денег на подарки близким. Конец недели может стать временем метаний и тревог. Возможны несостыковки и резкие изменения планов.

Весы

Весам, которые находятся в поисках счастья, стоит обратить внимание на три важных секрета, которые могут к нему привести. Если вдруг что-то не будет получаться лучше не гневить судьбу. В этот период Вселенная может быть мстительной, поэтому необходимо благодарить её за всё то, что происходит. Не стоит жалеть о прошлом и ругать себя за ошибки. То, что было, давно прошло. Теперь настало время устремить взор вперед. Звезды и планеты помогут Весам отделить важное от напускного, поэтому людям данного Знака удастся расставить приоритеты правильно.

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